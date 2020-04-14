Певица Жасмин в качестве развлечения подарила своим детям тигра

14.04.2020, 6:53, Разное

Популярная певица Жасмин разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, демонстрирующий подписчикам подаренного детям домашнего “питомца” — тигра. Публикация знаменитости вызвала немалое удивление у посетителей её микроблога.

Фотоснимки детей в компании экзотического зверя исполнительница сопроводила откровениями о том, что её малыши, 3-летний Мирон и 8-летняя Маргарита, давно просили её завести котенка. В результате питомец из отряда “кошачьих” был подарен и назван Полосатиком. По словам поп-звезды, тигр “приучен к лотку” и “ловит мышей и воров”.

Стоит отметить, что неожиданный “подарок” несколько напугал поклонников Жасмин, которые начали испытывать опасения за безопасность своей любимицы и её детей. Однако чуть позже певица в комментариях к своей публикации все же “созналась”: тигр, визуально не отличимый от настоящего, был просто нарисован на фотографиях специальными инструментами, основанными на технологии дополненной реальности.

К слову, далее Жасмин упомянула, что настоящего хищника привести в дом точно бы не решилась. Подписчики, оправившиеся от удивления, выразили солидарность с таким мнением хозяйки аккаунта, а также восхитились возможностями современных инноваций.