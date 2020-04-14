 

Певица Жасмин в качестве развлечения подарила своим детям тигра

14.04.2020, 6:53, Разное

Популярная певица Жасмин разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, демонстрирующий подписчикам подаренного детям домашнего “питомца” — тигра. Публикация знаменитости вызвала немалое удивление у посетителей её микроблога.
Фотоснимки детей в компании экзотического зверя исполнительница сопроводила откровениями о том, что её малыши, 3-летний Мирон и 8-летняя Маргарита, давно просили её завести котенка. В результате питомец из отряда “кошачьих” был подарен и назван Полосатиком. По словам поп-звезды, тигр “приучен к лотку” и “ловит мышей и воров”.

Стоит отметить, что неожиданный “подарок” несколько напугал поклонников Жасмин, которые начали испытывать опасения за безопасность своей любимицы и её детей. Однако чуть позже певица в комментариях к своей публикации все же “созналась”: тигр, визуально не отличимый от настоящего, был просто нарисован на фотографиях специальными инструментами, основанными на технологии дополненной реальности.

К слову, далее Жасмин упомянула, что настоящего хищника привести в дом точно бы не решилась. Подписчики, оправившиеся от удивления, выразили солидарность с таким мнением хозяйки аккаунта, а также восхитились возможностями современных инноваций.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Владимир Путин анонсировал новые переговоры по нефти

12.02 / Мнение: Стресс-тест

30.03 / Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

12.02 / Во «ВКонтакте» нашли фотографии застолья с участием осужденного за убийство Немцова

08.03 / Медиков из НИИ Склифосовского направили в аэропорт Шереметьево для выявления больных коронавирусом

19.02 / В Петербурге мужчина получил в банке 580 тысяч по поддельному паспорту

10.04 / Людмила Нарусова обругала Ксению Собчак во время прямого эфира за пиар на ее болезни

03.02 / “Делить нечего”: Елена Бирюкова рассказала о знакомстве с экс-супругом Екатерины Климовой

04.02 / Мнение: Январские показатели

14.02 / Энрике Иглесиас впервые показал общественности своего новорожденного ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска