Пушков предупредил о «скрытой» опасности коронавируса

14.04.2020, 6:53, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил о «скрытой» опасности коронавируса.

«Объявленная доля зараженных без симптомов – 40 процентов – не должна убаюкивать: с одной стороны, они могут лечиться дома, что снижает нагрузку на больницы. С другой, являются до момента выявления неопознанными разносчиками инфекции. Именно это делает коронавирус столь опасным», – подчеркнул Пушков в своем Twitter.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 40% новых пациентов с коронавирусом в РФ не оказалось клинических симптомов.

За последние сутки в РФ подтверждено 2558 случаев коронавируса, всего зафиксировано 18 328 положительных результатов теста. Число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.