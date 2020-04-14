 

Пушков предупредил о «скрытой» опасности коронавируса

14.04.2020, 6:53, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил о «скрытой» опасности коронавируса.

«Объявленная доля зараженных без симптомов – 40 процентов – не должна убаюкивать: с одной стороны, они могут лечиться дома, что снижает нагрузку на больницы. С другой, являются до момента выявления неопознанными разносчиками инфекции. Именно это делает коронавирус столь опасным», – подчеркнул Пушков в своем Twitter.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 40% новых пациентов с коронавирусом в РФ не оказалось клинических симптомов.

За последние сутки в РФ подтверждено 2558 случаев коронавируса, всего зафиксировано 18 328 положительных результатов теста. Число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Представлена “заряженная” AMG-версия Mercedes-AMG GLE Coupe

08.04 / Стало известно о возможном радикальном сокращении добычи нефти ОПЕК

07.02 / Рубль подешевел на решении ЦБ по ключевой ставке

13.02 / Путин выразил соболезнования родным разведчика Ботяна

17.02 / “Бавария” попытается приобрести Леруа Сане ближайшим летом

07.04 / Во Львове у четырехдневного младенца подозревают коронавирус

12.02 / Представлен обновленный Citroen C3

06.02 / Эксперты: Когда-то бамбук был хвойным растением

27.02 / Ползла, чтобы вызвать помощь. В Челябинской области затопило квартиру девушки-инвалида

04.02 / Принадлежащий Xiaomi бренд Poco выпустил новый доступный смартфон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска