Лера Кудрявцева пожаловалась на недостатки своего молодого мужа

14.04.2020, 6:53, Разное

Лера Кудрявцева счастлива со своим мужем Игорем Макаровым и не скрывает этого. Супруги практически не ссорятся, однако в беседе с Тиной Канделаки 48-летняя ведущая «Секрета на миллион» призналась, что у ее молодого супруга есть некоторые недостатки.

Макаров иногда проявляет занудство, особенно в вопросах быта и хоккея. В свои 32 года, по словам Кудрявцевой, ее муж «больше старик», чем она «старушка». Он может не спать целую ночь «думы думать» или просматривать игры. В такие моменты телезвезда просит мужа «съехать» в гостевой домик, поскольку в условиях самоизоляции ей необходимо уединение. Знаменитость любит в одиночестве читать книги, смотреть сериалы, и к желаниям супруги спортсмен относится с пониманием.

При знакомстве с хоккеистом Кудрявцеву покорила его напористость и наглость. Макаров, не раздумывая, пригласил понравившуюся ему женщину на ужин, и полностью контролировал ситуацию. Влюбленные после этого больше не расставались, однако некоторое время «притирались» друг к другу. Знаменитость не скрывает, сначала они часто ссорились, она била посуду, уходила «насовсем». Однако, когда они поженились, разногласия закончились. Еще больше супругов сплотила их совместная дочь Маша, родившаяся в 2018 году.