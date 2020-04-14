Врач указал на парадоксальную ситуацию с коронавирусом в Москве

14.04.2020, 6:53, Новости дня

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, сообщил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

По его словам, изначально россияне, находясь на самоизоляции, строго следовали сопутствующим рекомендациям.

«Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается», – передает РИА «Новости» слова Ачкасова в эфире канала «Россия 1».

Он добавил, что снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа зараженных коронавирусом и жертв инфекции.

«Это вообще парадоксальная ситуация», – подчеркнул он.

Ачкасов напомнил, что, согласно ряду научных публикаций, даже легкие формы COVID-19 могут привести к серьезным осложнениям, в частности, фиброзу легких.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.