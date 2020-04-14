Трамп назвал условие для отмены санитарных ограничений в США

14.04.2020, 6:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором Белый дом объявит об отмене санитарных ограничений в связи с распространением нового коронавируса на территории Соединенных Штатов.

Трамп подчеркнул, что «все должно быть безопасно», то есть при выработке решения об отмене ограничений нужно будет руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике, передает ТАСС.

При этом, по словам Трампа, исполнительная ветвь власти США уже завершает подготовку плана отмены ограничений и возобновления полноценной работы экономики. «Мы очень близки к завершению подготовки плана открытия страны. Будем надеяться, даже с опережением графика», – отметил глава администрации США.

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