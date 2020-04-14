Моряк с американского авианосца Theodore Roosevelt умер от коронавируса
14.04.2020, 6:40, Новости дня
Американский моряк, член экипажа авианосца Theodore Roosevelt, 13 апреля умер от коронавирусной инфекции в больнице на острове Гуам. Об этом сообщил сайт военно-морских сил США.
Матрос сдал позитивный тест на коронавирус 30 марта. Его изолировали на военной базе на Гуаме.
9 апреля во время обхода военнослужащего обнаружили лежащим без сознания. Его немедленно доставили в отделение интенсивной терапии военного госпиталя, однако он скончался через четыре дня, говорится в сообщении.
Имя покойного не называется.
Корабль прибыл на Гуам 27 марта. Всего на борту Theodore Roosevelt находилось 4800 человек.
Капитан авианосца Бретта Крозье сообщил о вспышке коронавирусной инфекции. В письме, которое стало достоянием прессы, он требовал немедленной эвакуации всего экипажа. “Мы сейчас не на войне. Морякам не нужно погибать”, – написал Крозье. СМИ выяснили, что сам он тоже заразился.
Главнокомандующий военно-морскими силами страны Томас Модли уволил Крозье, заявив, что депеша не была направлена по защищенным военным каналам и потому капитан виновен в утечке. Вскоре Модли сам подал в отставку.
12 апреля стало известно, что не менее 10% команды заражены коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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