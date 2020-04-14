Моряк с американского авианосца Theodore Roosevelt умер от коронавируса

14.04.2020, 6:40, Новости дня

Американский моряк, член экипажа авианосца Theodore Roosevelt, 13 апреля умер от коронавирусной инфекции в больнице на острове Гуам. Об этом сообщил сайт военно-морских сил США.

Матрос сдал позитивный тест на коронавирус 30 марта. Его изолировали на военной базе на Гуаме.

9 апреля во время обхода военнослужащего обнаружили лежащим без сознания. Его немедленно доставили в отделение интенсивной терапии военного госпиталя, однако он скончался через четыре дня, говорится в сообщении.

Имя покойного не называется.

Корабль прибыл на Гуам 27 марта. Всего на борту Theodore Roosevelt находилось 4800 человек.

Капитан авианосца Бретта Крозье сообщил о вспышке коронавирусной инфекции. В письме, которое стало достоянием прессы, он требовал немедленной эвакуации всего экипажа. “Мы сейчас не на войне. Морякам не нужно погибать”, – написал Крозье. СМИ выяснили, что сам он тоже заразился.

Главнокомандующий военно-морскими силами страны Томас Модли уволил Крозье, заявив, что депеша не была направлена по защищенным военным каналам и потому капитан виновен в утечке. Вскоре Модли сам подал в отставку.

12 апреля стало известно, что не менее 10% команды заражены коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.