Полиция в Киеве задержала водителя, стрелявшего по подрезавшей его машине. Все, как на Диком Западе XIX века

14.04.2020, 6:40, Новости дня

Знакомьтесь, это Бездетный Виталий Владимирович, ему 39 лет. Виталий когда-то работал в милиции. Был уволен в 2006 году.

Пошел работать в частные охранные структуры. Сейчас работает консультантом по безопасности в холдинге “Мироновский хлебопродукт”.

У Виталия есть хобби – он любит стрелять в людей, которые ему не нравятся. Например, если ему показалось, что его кто-то подрезал на дороге, он не мирится с этим, а может догнать того водителя и выстрелить ему прямо в окно автомобиля из огнестрельного оружия.

Все, как на Диком Западе США в середине – конце XIX века, за исключением того, что вместо лошадей – автомобили.

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Так, 11 апреля 2020 года примерно в 19.48 Бездетный Виталий Владимирович, двигаясь на собственном автомобиле марки Range Rover по Набережному шоссе в Киеве, увидел, как, по его мнению, водитель транспортного средства марки BMW под управлением гражданина Б., при перестроении рядности вправо, осуществляя поворот на мост Метро в Киеве, не предоставил ему преимущество в движении прямо. После чего Бездетный на съезде с моста Метро в направлении проспекта Броварского догнал автомобиль марки BMW (АА0666 ХЕ) под управлением Б. с заранее заготовленным неустановленным предметом, желая наступления последствий в виде нанесения телесных повреждений Б., повредил правое стекло передней двери транспортного средства марки BMW.

Сам гражданин Б. не пострадал – пуля прошла мимо. Но мы можем себе представить, что бы произошло, если бы он, получив пулю в голову, потерял сознание и, потеряв управление, мог бы сбить или врезаться в кого-то.

Патрульная полиция сработала мгновенно и уже в 21.00 Range Rover был остановлен, а водитель Виталий Бездетный – задержан по подозрению в совершении преступления.

Во время проведения обыска автомобиля марки Range Rover сотрудниками полиции изъято: предмет, похожий на пистолет, 13 предметов, похожих на патроны, один предмет, похожий на патрон 9 мм, раскладной металлический предмет, похожий на телескопическую палку (дубинку), предмет, похожий на нож, предмет, похожий на винтовку №16-Р6307.

12 апреля 2020 года Бездетный Виталий Владимирович задержан в порядке ст.208 УПК Украины. 12 апреля 2020 года Бездетному Виталию Владимировичу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины.

Пока ему предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия, но если в ходе следствия окажется, что его выстрел мог быть смертельным для гражданина Б., то обвинение может быть переквалифицировано на статью 115 – покушение на умышленное убийство.

Суд по избранию меры пресечения начался в 15.00 в Днепровском районном суде. Судья – Андрей Витальевич Курило.

Прокуратура и полиция требует от суда избрания Бездетному Виталию Владимировичу меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога!

Ждем справедливое и законное решение суда с учетом того, что Виталий Бездетный год назад уже стрелял в другого водителя в мае 2019-го, но до сих пор не понес за это наказание.

По этому вопросу по моему поручению проводится проверка. Все должны быть равны перед законом.

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора