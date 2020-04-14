Прогноз по курсу рубля на апрель: рынок валют самоизоляции не соблюдает

14.04.2020, 6:35, Новости дня

По оценкам ИАЦ "Альпари", валютный рынок режима самоизоляции не соблюдает и продолжает в апреле жить согласно собственному ритму и приоритетам. Здесь ничего не поменялось, за исключением главного: высокая волатильность стала новой нормой, а настроения инвесторов меняются быстрее обычного. До конца апреля вокруг рынка валют и экономики может произойти несколько событий, которые либо добавят красок в текущую рыночную динамику, либо изменят вектор движения основных активов.

В частности, это заседание Банка РФ и его решение по ключевой ставке. Сейчас, когда рынок потребительского кредитования практически мертв, равно как и ипотечный сектор, и сектор иных видов кредитов, нужно заставить оставшиеся деньги работать. Для этого с большой долей вероятности ЦБ снизит ставку с нынешних 6,0% годовых до 5,5% годовых. Что это значит? Это значит, что для населения и бизнеса ликвидность станет дешевле, а это может простимулировать активность потребителей хотя бы на каком-то уровне. Смягчение денежно-кредитной политики в данном случае будет благоприятно для рубля.

Очень многое "завязано" на нефти. Да, страны-нефтепроизводители, входящие в состав ОПЕК+, наконец-то научились разговаривать друг с другом и нашли консенсус, согласовав снижение суточной добычи в мае и июне на 10 милионов баррелей суммарно. США при этом остались как будто в стороне от сделки, продолжая преследовать свои собственные интересы. Но избыток сырьевого предложения на мировой арене оценивается сейчас в 18 миллионов баррелей в сутки по самым оптимистичным раскладкам, а значит, шагов ОПЕК+ может быть недостаточно. Нельзя исключать, что баррель Brent закрепится в пределах $30-35 надолго, и здесь нет перспектив для укрепления позиций рубля.

Что еще важно в данном случае? Например, продление или непродление режима социальной изоляции в России. Чем дольше сохраняется фактически карантинный режим, тем серьезнее будут повреждения экономики и бизнеса, тем сложнее придется системе далее восстанавливаться и тем дольше потребуется сохранять рубль слабым, чтобы перекрывать дефицит бюджета, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Пока ЦБ проводит интервенции на валютном рынке и поддерживает тем самым национальную валюту, резких колебаний курса рубля удастся избежать. Но, с другой стороны, интервенции не могут быть вечными. Это значит, что как только их объем снизится, рубль вновь окажется перед лицом обстоятельств и может ослабнуть дополнительно.

Очень важно отметить следующий момент: планка доверия к отечественной экономике и рублю у населения снова опустилась. Это значит, что в ближайшем будущем, когда курсы стабилизируются, интерес россиян к наличной валюте может увеличиться в разы. Молодое поколение, умеющее делать экспресс-выводы из произошедшего, пересмотрит структуру своих сбережений в пользу доллара и евро. Отсутствие устойчивости — это однозначный аргумент против рубля.

Но это будет потом, в "постковидное" время. До конца апреля доллар США попробует удержаться в пределах 72,50-78,00 руб., евро — в диапазоне 79,50-84,00 руб. Будет ли рубль снова крепким? Может быть, и будет, но очень нескоро.