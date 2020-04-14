COVID-19 в России: заболели – 18 328, выздоровели – 1 473, скончались 150 человек

14.04.2020, 6:35, Новости дня

В РФ за сутки выявлено более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса. Вылечились 179 человек, всего — полторы тысячи. Это данные оперативного штаба.

За весь период в стране зафиксировано 18 328 тысяч случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из них именно в Москве – 11 513 случаев.

Власти столицы заявили, что за 10 дней планируют подготовить еще несколько клиник для приема пациентов с коронавирусом. Всего 24 стационара могут на время сменить профиль. Это обеспечит примерно 20 тысяч мест, передает телеканал "Россия 24".