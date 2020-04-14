Книжные издательства терпят убытки и просят помощи у правительства и читателей

14.04.2020, 6:35, Новости дня

Признать книги товаром первой необходимости просят в письме правительству известные российские писатели, издательства и розничные сети. Это позволило бы получить льготы для бизнеса, а возможно и открыть снова книжные магазины, которые остались в последние недели без покупателей, притом, что тиражи новинок уже выпущены и оплачены. Удалось ли перевести литературу в онлайн-режим и как чувствует себя книжная индустрия на фоне пандемии коронавируса COVID-19?

Читать, переворачивая бумажные страницы, выбирать, только подержав книгу в руках. Издатели и владельцы розничных сетей утверждают, две трети продаж до последнего были в оффлайн-магазинах. Их в стране около трех тысяч.

"Определенный процент продаж есть через интернет, но это не может заменить те обороты, которые есть в нормальной жизни, — говорит Надежда Михайлова, председатель Комитета по чтению Российского книжного союза. — Книга э- то такая продукция, которая нуждается в том, чтобы ее посмотрели-полистали. С книгой можно работать в Интернете только тогда, когда ты знаешь конкретное название, что ты именно хочешь".

92 миллиарда рублей — это объем книжного рынка по данным за прошлый год. В марте текущего потери уже составили 60 процентов. Пострадала вся цепочка: писатели, издательства, типографии и продавцы. Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Дина Рубина и другие известные авторы вместе с представителями книжного бизнеса в открытом письме правительству просят о мерах поддержки. Они просят включить книжную продукцию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии, а значит — дать доступ к беспроцентным кредитам и налоговым льготам. А еще — признать книгу предметом первой необходимости, тем самым открыв двери магазинов.

"Бумажная книга — часть нашей культуры, есть даже шутка, что когда все станет цифровым, бумагу вы найдете только в старых газетах, — говорит писатель-фантаст Вадим Панов. — Цифру легко изменить, легко исправить, а книга… она не изменится".

Тем временем издательства все же вынуждены максимально уходить в цифру. Крупнейшее по тиражам ЭКСМО-АСТ приняло решение выдавать премьеры на платформе "Литрес" вместо живых презентаций и автограф-сессий в магазинах. Однако затраты на создание романов и детективов, печатный тираж которых мог бы превысить 30 тысяч экземпляров, продажей цифровой версии не окупаются.

В Минкомсвязи падение спроса на книги и снижение доступа к ним предлагают компенсировать налоговыми льготами. Проект, разработанный министерством, предполагает снижение ставки НДС до 10 процентов. Издательства, в свою очередь, просят и читателей о поддержке: коротая часы самоизоляции, пользоваться только легальными ресурсами и за любовь к чтению не забывать платить.