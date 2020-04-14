 

«Аэрофлот» вновь сократил количество внутренних рейсов

14.04.2020, 6:30, Новости дня

Авиаперевозчик «Аэрофлот» сократил количество внутренних рейсов из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар на период с 14 по 20 апреля, по сравнению с расписанием полетов с 4 по 10 апреля, следует из данных на сайте авиакомпании.

Количество рейсов в Санкт-Петербург с 10 ежедневных (или 70 рейсов в неделю) сокращено до трех-восьми в зависимости от дня недели. До первой волны корректировки полетной программы «Аэрофлот» выполнял в Пулково 140 рейсов в неделю. Это было самое массовое внутреннее направление перевозчика. Второе наиболее массовое направление – Екатеринбург, передает ТАСС.

В Сочи перевозчик выполнял 77 рейсов в неделю до сокращения и 32 рейса после (или 4-7 рейсов в день). Сейчас, как следует из расписания на сайте перевозчика, ежедневное количество рейсов сокращено до 1-3 в день. В Симферополь полеты изначально были сокращены с 42 до 25 рейсов в неделю, сейчас частота полетов в этот город практически не сокращалась. В Екатеринбург вместо трех раз в день перевозчик стал выполнять только два рейса.

Замыкает пятерку наиболее массовых внутренний рейсов Краснодар (до первого сокращения полетов в этот город из Москвы выполнялось 49 рейсов в неделю, после сокращения – 18). Сейчас в расписании «Аэрофлота» 8 рейсов в неделю в Краснодар.

В начале апреля «Аэрофлот» и «Россия» объявили о сокращении количества внутренних рейсов из-за «падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения». Количество рейсов в день тогда во многие регионы было сокращено до одного в день или нескольких в неделю.

Ранее лоукостер «Победа» приостановил полеты до 31 мая на фоне ситуации с коронавирусом. Приостановили перелеты также чартерные Azur Air, Royal Flight и iFly.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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