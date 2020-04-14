Мнение: “Бизнес” полковника Брыжинского

14.04.2020, 5:55, Разное

О комбриге 93-й омбр ВСУ Дмитрии Брыжинском, подчиненные которого причастны к недавним жертвам среди мирного населения ЛНР.

Настоящий украинский полковник минирует кладбища и «крысятничает» у подчиненных

Эпидемия коронавируса и вызванный ею тяжелый социально-экономический кризис, как ни странно, нисколько не снизили агрессивности украинских формирований, участвующих в карательной операции против Народных Республик Донбасса. Более того, пользуясь тем, что сегодня внимание мировой общественности отвлечено совершенно другими проблемами, киевские каратели интенсифицировали обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры ЛДНР. Вновь гибнут мирные жители

Генеральная прокуратура ЛНР, как сообщила пресс-служба ведомства, возбудила уголовное дело в отношении командира 93-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ подполковника Дмитрия Брыжинского, по приказу которого 1 апреля был обстрелян поселок Голубовское, в результате чего смертельное ранение получила пожилая женщина.

«В распоряжение следователей следственного отдела по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР поступили материалы, доказывающие причастность командира 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Брыжинского Дмитрия Владимировича, 3 июня 1980 года рождения, к артиллерийскому обстрелу из минометов калибра 120 мм территории Луганской Народной Республики», – рассказали правоохранители.

Следствием установлено, что в результате преступных действий Брыжинского, непосредственно отдавшего приказ на обстрел населенного пункта Голубовское, и иных неустановленных военнослужащих 93-й омбр ВСУ минометным огнем был поврежден жилой дом, в котором на тот момент находилась хозяйка – Вольгина Мария Андреевна, 1940 года рождения. 2 апреля пенсионерка скончалась от полученных травм.

«Изучив полученные материалы, следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Брыжинского по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 439 УК ЛНР – «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», и статьи 440 УК ЛНР – «Геноцид», – сообщили в Генпрокуратуре.

Полковник Брыжинский имеет репутацию одного из самых «отмороженных» полевых командиров украинских формирований. Достаточно сказать, что в этом году, 19 января, на Крещение Господне, по его приказу были обстреляны жители поселка Донецкий, собравшиеся на водосвятный молебен. После разрыва первых снарядов, прихожане бросились искать спасения в стенах храма.

«Многие на улице стояли, а как начали сильно стрелять, все запрятались в церковь», – вспоминает жительница поселка Лидия Сапронова.

Другой житель Александр рассказал, что украинские военные обстреливали поселок целый час из крупнокалиберных орудий.

«Люди в храме падали на пол и прятались, где только можно», – рассказывает мужчина.

А уже 26-го января каратели Брыжинского обстреляли сразу три населенных пункта Луганской Народной Республики. От огня киевских боевиков пострадали мирные жители.

Как правило, подобные военных преступлений бандеровцы, когда их припирают к стенке, пытаются объявить «случайностью». Однако теракт, устроенный год назад боевиками 93-й бригады по приказу Брыжинского, абсолютно исключают саму возможность случайности.

Прошлой весной каратели по его приказу заминировали кладбище села Верхнеторецкое накануне того, как жители (как точно знали каратели) пришли убрать могилы своих родных.

На одном из недавних захоронений женщина попыталась поправить цветы и сорвала растяжку. Цинизм всего происходящего заключается в том, что бандеровцы снимали все происходящее на мобильный телефон на безопасном расстоянии и после подрыва со смехом обсуждали происходящее, вывесив заснятый ролик в Сеть.

Заметим, что Брыжинский «отличился» и в ДНР. Еще будучи начальником штаба 58-й бригады, он организовывал систематические обстрелы Донецкой фильтровальной станции под Ясиноватой, стараясь вызвать «водный голод» в республике.

Кстати, назначение Брыжинского на должность комбрига – это отдельная история, хорошо известная всем в ВСУ. Чтобы получить назначение на пост командира 93-й бригады он заплатил вышестоящему начальству четыре миллиона гривен. И это при том, что, согласно декларации, полковник имеет в своей собственности 34-метровую квартиру в Житомире и старую «ВАЗ 2107» 2006 года выпуска. Такой вот официальный скромняга.

Понятно, что Брыжинский, заступив на должность, делал все, чтобы затраченные средства как можно скорее «отбились». Причем делал он это просто и незатейливо.

Суть схемы заключается в том, что комбригом даны указания собирать с солдат деньги якобы на ремонт военной техники и вышедшего из строя вооружения, которые он потом просто прикарманивает.

Против этого пытался выступить один из его подчиненных – командир 2-го артдивизиона бригады подполковника Чайгутского, открыто обвинивший Брыжинского в «крысятничестве». Обращения в вышестоящие инстанции ни к чему не привели – жалобщика просто проигнорировали. А вскоре Брыжинский заставил его уволиться.

Надо сказать, что в финансовых вопросах комбриг идет в ногу со временем и старается быть в тренде. В частности, он разработал, и запустил новую схему, непосредственно связанную с коронавирусом.

Теперь боевики бригады вынуждены скидываться еще и на якобы закупку пластиковых мешков, в которые будут паковать умерших от эпидемии.

Эта идея показалась коллегам Брыжинского настолько удачной, что у него немедленно появились подражатели и аналогичный сбор начался в 30-й бригаде.

Таким образом украинские боевики должны сами позаботиться о своем будущем пристанище. Ну, а что? Ведь их отцы-командиры тоже заботятся о нем – собирают гроши на «садок вишневый возле хаты». Причем, желательно, как можно дальше от «неньки» – в такой стране, из которой их, как военных преступников не выдадут для трибунала. Они очень надеются, что такое место на планете для них найдется.

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/dmitro-bryzhinskiy-vor-i-voennyy-prestupnik/ – цинк

PS. Наверняка данный персонаж еще и контрабандой занимается через подведомственную территорию.