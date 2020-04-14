 

Билли Айлиш жалуется на травлю из-за съемок в купальнике

14.04.2020, 5:53, Разное

Певица Билли Айлиш признается, что подверглась травле после съемок в купальнике. О своих волнениях и переживаниях зарубежная вокалистка пояснила журналу Dazed.
Билли Айлиш считает, что причиной травли стали видео, которыми она поделилась в период отдыха на Гавайях. На них подписчики видели красивые формы артистки. Она добавила, что комментарии к публикациям были грубые, с оскорблениями и неприличными высказываниями.

Такую реакцию подписчиков связывают с тем, что до своего 18-летия Билли Айлиш не показывала фигуру и одевала вещи, скрывавшие ее тело. Позднее данный стиль получил распространение среди фанатов певицы. Но во время своего выступления, которое проходило недавно в Майами, исполнительница при зрителях сняла футболку. Она заявила, что до этого никто и никогда не видел ее в столь откровенном виде на публике, поведение певицы в дальнейшем вызвало неоднозначную реакцию у поклонников.



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