Названа дата закладки шести боевых кораблей для ВМФ России

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14.04.2020, 5:48, Новости дня

В оборонно-промышленном комплексе назвали дату закладки двух универсальных десантных кораблей (УДК), двух фрегатов проекта 22350 и двух многоцелевых подлодок проекта 855М для ВМФ России.

«28 апреля должны быть заложены два универсальных десантных корабля (УДК) на заводе «Залив» в Крыму, два фрегата проекта 22350 на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге и две многоцелевые подлодки проекта 855М на «Севмаше» в Северодвинске», – приводит слова источника ТАСС.

Он уточнил, что «28 апреля – это дата, которая стоит сейчас в плане, возможен ее перенос на день-два».

В оборонно-промышленном комплексе также отметили, что «строительство боевого флота продолжается в плановом порядке, несмотря на эпидемию коронавируса и сокращение рабочих смен многих предприятий».

Напомним, ранее закладка двух первых российских универсальных десантных корабля (УДК) планировалась на начало мая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России, а также писала о необходимости обновления ВМФ России.



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