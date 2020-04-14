В Нидерландах фермеры уничтожают урожай тюльпанов, чтобы избежать новой вспышки коронавируса

14.04.2020, 5:25, Новости дня

В Нидерландах фермеры начали раньше обычного срезать головки тюльпанов, чтобы отвадить людей, которые продолжают приезжать на поля ради фотографий. Об этом сообщает Omroep West.

В регионе Болленстрек, который специализируется на выращивании тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, несмотря на дорожные барьеры, на выходных люди массово приезжали на поля, чтобы сфотографироваться среди цветов.

Фермер, который занимается выращиванием луковиц тюльпанов, принял решение начать обламывать головки цветущих тюльпанов раньше, чем обычно.

“Мы собираемся убрать головки с некоторых видов цветов. Это приведет к исчезновению цветовых оттенков на луковичных полях, что сделает их менее привлекательными”, – сказал он.

Фермер добавил, что такой шаг влечет за собой финансовые убытки, ведь перед сломом головки тюльпан должен полностью раскрыться. Это необходимо, чтобы убедится, что растение здорово и его можно продавать за границу с соответствующим сертификатом.

“Нам придется пропустить этап обследования цветков и начать обламывать их головки раньше. В результате мы сможем экспортировать цветы в меньшее количество стран”, – пояснил Пеннингс.

По его словам, фермеры опасаются новой вспышки коронавируса.

Как отмечает The New York Times, цветочные магазины терпят убытки, а фирмы, которые поставляют цветы за границу, уже потеряли 90% своего сезонного дохода. По информации издания, цветочные компании Нидерландов вынуждены срезать 140 млн тюльпанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,8 млн, из них 116 тыс. умерли. В Нидерландах подтверждено 25 746 случаев заболевания, 2833 человека умерли.