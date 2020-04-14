Расстрел украинских волонтеров в 2014 году. Боевикам “ЛНР” инкриминируют нарушение правил и обычаев войны

14.04.2020, 5:25, Новости дня

Прокуратура Луганской области обнаружила нарушение Женевской конвенции в действиях боевиков группировки “ЛНР”, которые расстреляли украинских волонтеров, жителей села Переможное, в августе 2014 года. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры.

Дело о гибели мирных жителей Белокуракинский отдел полиции расследовал как умышленное убийство. По мнению прокуроров, преступление следует квалифицировать по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

“По данным следствия, вооруженные мужчины проникли на территорию частного домовладения в оккупированном селе Переможное Лутугинского района Луганской области, которое располагается неподалеку от взлетной полосы луганского аэропорта. Хозяин дома вместе с женой работали в аэропорту и помогали украинским военным: отвозили на передовые позиции продукты, воду и лекарства. Представители вооруженных формирований РФ жестоко расправились с супругами и их сыном с невесткой – расстреляли из огнестрельного оружия в собственном дворе. Дом был разграблен, ценное имущество и автомобиль вывезены”, – сказано в сообщении.

Досудебное следствие будет проводить Служба безопасности Украины.

“Указанные преступные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, выразившиеся в жестоком обращении с мирным населением”, – добавили в прокуратуре.

Как сообщало “Радіо Свобода”, налет боевиков на Переможное произошел 22 августа 2014 года. Погибли, в частности, радиоведущая Елена Кулиш и ее муж, которые на волонтерских началах помогали подразделению ВСУ, оборонявшему аэропорт.

1 сентября 2014 года украинские военные покинули луганский аэропорт из-за постоянных артиллерийских обстрелов со стороны российских войск.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.