В Украине начались плановые военные учения – Минобороны

14.04.2020, 5:25, Новости дня

На западе Украины начались плановые военные учения. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Целью тактических учений является проверка готовности к выполнению задач определенных воинских частей и подразделений Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В ходе учений будут отработаны перемещение подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.

Десантно-штурмовые войска задействуют боевые самолеты Воздушных сил и боевые вертолеты армейской авиации. Также к учениям привлечены инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск.

В Минобороны подчеркнули, что подготовка военнослужащих осуществляется с учетом рекомендаций и ограничений в связи с карантином.