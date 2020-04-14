В Украине начались плановые военные учения – Минобороны
14.04.2020, 5:25, Новости дня
На западе Украины начались плановые военные учения. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Целью тактических учений является проверка готовности к выполнению задач определенных воинских частей и подразделений Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В ходе учений будут отработаны перемещение подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.
Десантно-штурмовые войска задействуют боевые самолеты Воздушных сил и боевые вертолеты армейской авиации. Также к учениям привлечены инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск.
В Минобороны подчеркнули, что подготовка военнослужащих осуществляется с учетом рекомендаций и ограничений в связи с карантином.
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