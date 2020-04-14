Как Китай извлекает выгоду в хаосе коронавируса

14.04.2020, 5:20, Новости дня

На этой неделе запланировано снятие карантина в Ухане, китайском городе, с которого и началась пандемия коронавируса. Китайскую экономику, ориентированную на экспорт, по-прежнему ждут некоторые проблемы в будущем. Сейчас страной предпринимаются шаги, которые позволят снизить эти негативные риски для экономики. Промышленный сектор снова работает на докризисных уровнях. А для мирового нефтяного сектора это возрождение означает две вещи. Во-первых, ключевой элемент спроса в матрице цен спроса и предложения будет восстанавливаться. Во-вторых, Китай воспользуется возможностью, предоставленной ему ведущими мировыми экономиками, переживающими пик вспышки коронавируса, для заключения долгосрочных стратегических сделок с ключевыми поставщиками нефти на крайне выгодных для себя условиях.

Конечно, Китай не избежит заметного негативного воздействия от последствий вспышки коронавируса по всей стране. Индикаторы внутренней активности за два месяца вплоть до февраля показывают, что снижение экономической активности оказалось намного сильнее, чем предполагалось в самых пессимистичных прогнозах, подчеркнула Евгения Викторино, глава Asia Strategy for SEB в Сингапуре. «Быстрое распространение коронавируса в остальной части мира открыло дорогу массовому введению ограничений со стороны других правительств и повышению осторожности в поведении домохозяйств и фирм. Это означает, что спрос на экспорт китайских товаров в ближайшем будущем снизится. В целом мы снижаем наш прогноз роста ВВП Китая до 4% в 2020 году», — отметила она.

При этом она, как и многие другие, фактически повышает прогноз роста ВВП страны на 2021 год до 6,8%. Отчасти не только потому что Китай быстро приходит в норму во всех секторах, но и потому что, будучи авторитарным режимом, он может действовать с безжалостной решимостью достичь конкретной цели всеми необходимыми средствами. По первому из этих пунктов, несмотря на замедление показателей внутренней активности за два месяца до февраля, в марте произошел невероятный поворот, особенно в основном производственном секторе экономики Китая.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая чуть более недели назад, официальный индекс производственной активности PMI в марте составил 52: огромный скачок по сравнению с рекордно низким показателем 35,7 в феврале. Показатель выше 50 говорит о том, что производственный сектор действительно растет. С другой стороны уравнения, индекс непроизводственной активности PMI Китая — показатель настроений в сфере услуг и строительстве — который также подскочил с рекордно низкого уровня 29,6 в феврале до 52,3 в марте. Эти данные говорят о росте экономической уверенности среди населения. Индекс A-share в китайских юанях вырос за последнюю неделю марта с 2600 до 2800.

Однако многое еще предстоит, поскольку Китай хочет воспользоваться относительной слабостью своих глобальных экономических конкурентов.

«Реакция китайских властей оказалась более быстрой и жесткой, чем во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Причем более уместным может быть сравнение с 2008 годом, когда Китай прошел через череду испытаний: землетрясение силой 8 баллов в мае, Олимпийские игры в августе и мировой финансовый кризис осенью», — подчеркнул Ларри Брейнард из TS Lombard.

Теперь, как и тогда, китайское руководство понимает политическую необходимость действовать решительно, чтобы контролировать экономические последствия кризиса. И баланс между сокращением доли заемных средств и ростом сместится в сторону стимулов, направленных на то, чтобы компенсировать утраченные позиции из-за вируса и карантина.

«Этот баланс характеризовал экономическую политику последние 2 года. И мы думаем, что перемены продлятся до конца этого года», — подчеркнул он.

«Необходимость руководства стабилизировать экспансию около официального целевого показателя в 6% велика из-за других проблем, с которыми оно сталкивается: беспорядков в Гонконге и победы Демократической прогрессивной партии на выборах в Тайване. будущее отношений с США после прошлогодней сделки «Фаза 1», — сказал он.

Еще до вспышки коронавируса инфраструктурный план Китая был значительно расширен. В дальнейшем можно ожидать продолжения и расширения этой политики.

«Мы ожидаем, что в следующем месяце квота на объем выпуска специальных облигаций местными органами власти будет увеличена до 3,1 трлн юаней. В прошлом году было выпущено облигаций на сумму 2,15 трлн юаней. Но, что более важно, необходимая процентная доля денежных средств местного правительства под любой конкретный проект уже сокращена, что дало возможность местным чиновникам расширить леверидж для каждого проекта», — сказал Брейнард.

«Кроме того, использование доходов от облигаций теперь будет направляться на транспортные и инфраструктурные проекты, а не на проекты развития земельных банков и ложной урбанизации, как в прошлом году. И эти изменения приведут к более быстрому росту инвестиций в инфраструктуру», — добавил он.

В то же время, по словам главного китайского экономиста TS Lombard Бо Чжуана, чтобы смягчить опасный для Китая риск роста безработицы, в стране будут предприняты меры стимулирования жилищного строительства.

«За последние два месяца резко сократились продажи новых домов, снизились инвестиции в жилье. Выросли риски для застройщиков и местных органов власти, так как все они в значительной степени зависят от доходов от продажи земли», — сказал он на прошлой неделе.

Хотя центральное правительство до сих пор сохраняло осторожность, подчеркивая, что «жилье предназначено для жизни, а не для спекуляций». И теперь, сказал Бо, сочетание шока внешнего спроса, нарушения цепочек поставок и потенциальной безработицы заставит власти реализовать ряд стимулов, чтобы оживить этот сектор.

Все эти пакеты стимулов для развития инфраструктуры в прошлом были чрезвычайно хороши для спроса на нефть из Китая, в сочетании с производством необходимых для них товаров. На этот раз все останется неизменным. К счастью для Китая, нынешняя ситуация в нефтяной промышленности позволит получить выгоду, поскольку нефть дешевеет, многие режимы отчаянно пытаются привлечь надежные источники дохода. В течение последних нескольких месяцев Китай был нацелен на те страны, которые имеют жизненно важное значение для его стратегии захвата власти на несколько поколений «Один пояс — одна дорога». Можно предположить, что Китай будет с нетерпением ожидать результатов нынешней попытки Саудовской Аравии дестабилизировать сланцевый сектор США. Особенно с учетом того, насколько осторожно начали воспринимать США свои отношения с Саудовской Аравией.

Следует помнить, что всего год назад саудовский крон-принц Мухаммед бин Салман встречался с президентом Китая Си и заключил нефтяную сделку на $10 млрд. Си заявил, что «Китай является хорошим другом и партнером Саудовской Аравии», бин Салман отметил: «Отношения Саудовской Аравии с Китаем развиваются с давних пор. За все время этих отношений у нас никогда не было проблем с Китаем».

С учетом того, что Си упускает из виду убийство журналиста Джамаля Хашогги, явно совершенного по личному приказу бин Салмана, а бин Салман обходит стороной тему принудительного задержания миллиона мусульман уйгуров в Синьцзяне, сделка на сумму $10 млрд была заключена с китайско-саудовским совместным предприятием для развития нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в северо-восточной провинции Китая Ляонин. Кроме того, во время визита бин Салмана в Китай в феврале 2019 года было подписано 35 других меморандумов о взаимопонимании, включая соглашения в области энергетики и добычи полезных ископаемых.