В Москве умерли 13 зараженных коронавирусом

14.04.2020, 5:20, Новости дня

В Москве умерли еще 13 человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19. Один из умерших был пациентом частной клиники, уточняет РИА Новости.

Погибшие были в возрасте от 29 до 80 лет. У них был положительный тест на COVID-19 и двусторонняя пневмония. Большинство умерших имели сопутствующие заболевания, такие как кардиосклероз, гипертония, хронический бронхит. Пятеро страдали сахарным диабетом. 29-летняя девушка страдала синдромом Дауна.

Всего в настоящее время в РФ 18 328 человек заражены новым коронавирусом. Из них 11 с половиной тысяч — жители Москвы. Умерли 148 человек, выздоровели 1470.