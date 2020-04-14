 

В Москве умерли 13 зараженных коронавирусом

14.04.2020, 5:20, Новости дня

В Москве умерли еще 13 человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19. Один из умерших был пациентом частной клиники, уточняет РИА Новости.

Погибшие были в возрасте от 29 до 80 лет. У них был положительный тест на COVID-19 и двусторонняя пневмония. Большинство умерших имели сопутствующие заболевания, такие как кардиосклероз, гипертония, хронический бронхит. Пятеро страдали сахарным диабетом. 29-летняя девушка страдала синдромом Дауна.

Всего в настоящее время в РФ 18 328 человек заражены новым коронавирусом. Из них 11 с половиной тысяч — жители Москвы. Умерли 148 человек, выздоровели 1470.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / МВД заявило о проверке всех СМИ на пропаганду наркотиков

22.02 / Жириновский задумал подарить россиянам новый праздник – День Империи

08.03 / “Голодные люди – это опасно”: коллапс на турецко-греческой границе

24.03 / СПЧ: Human Rights Watch подогревает панические настроения в РФ в связи с коронавирусом

07.02 / Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

08.03 / Стало известно содержание записки «ивановской невесты» Путину

12.03 / Губернатор Токио заявила, что Япония не собирается отменять Олимпиаду-2020

03.02 / Штрафы для шумных соседей предложили узаконить на федеральном уровне

14.02 / Дело Шеремета. Суд оставил Дугарь под ночным домашним арестом

26.03 / В Сумской области умерла женщина, у которой экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска