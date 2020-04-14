Ученый Виктор Малеев: “Инфекции – это проблема всего общества”

14.04.2020, 5:20, Новости дня

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" ученый-микробиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН Виктор Малеев рассказал об инфекциях и коронавирусе.

– Виктор Васильевич, вы 10 лет были главным инфекционистом России. Когда вы услышали новости про коронавирус, как вы отреагировали?

Я знаю ситуацию и знаю, что все время появляются новые инфекции. В последние 20 лет появилось около 30 новых инфекций. Для нас ВИЧ или СПИД считается уже старой инфекцией. На самом деле он появился в 1980 году. До 1980 года его не было, поэтому это тоже относительно молодая инфекция. Я все время слежу за ситуацией. Я был экспертом Всемирной организации здравоохранения, привлекался на большие инфекционные вспышки в прежние времена. Я знал, что подобная вспышка должна была быть. В 2010 году это был пандемический грипп, который я застал. Тогда тоже погибло очень много людей. Тоже была очень напряженная ситуация. Тоже и школы закрывались на какой-то период, и в больницу нельзя было ходить, и так далее. И маски тогда уже применялись. Для нас это было тогда в новинку.

– Есть всякие репортажи, показанные в период с 2003 года. Слово "коронавирус" уже тогда было в новостях.

Да-да, я работал с этим. В 2003 году я был в Китае. Это было обусловлено тем, что один гражданин России, который жил в Благовещенске, тоже заболел.

Справка: в 2003 году житель Благовещенска Денис Сойников был госпитализирован с подозрением на атипичную пневмонию. В Китай он не выезжал, но в течение месяца проживал в гостинице "Заря", где находились 47 граждан Китая. В итоге в гостинице объявили карантин. Здание с 50 иностранцами было оцеплено. Лечение Сойникова продолжалось около 40 дней.

Поэтому я, как главный инфекционист, ожидал, что инфекция придет к нам, и думал, что можно сделать в этой ситуации. Я сам, на свои деньги, ни у кого не спрашивая, поехал в Китай. Тогда все уже боялись заразиться. Были ограничены авиарейсы, аэропорт в Пекине был практически пустой. Я ходил в госпиталь, видел этих больных, беседовал с китайскими специалистами, которые их лечили.

– А симптомы в 2003 году были похожи на те, что наблюдаются у больных сейчас?

Пневмония, которая развивалась у заболевших, была такая же. Начальные симптомы – было больше кишечных проявлений. Тогда летальность была 10 процентов, больше, чем сейчас. Но тогда даже в Китае не было такого строгого режима, как сегодня. Не могу сказать, что на улицах совсем не было людей. Народ был, просто его было меньше.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас во всем мире введены режим самоизоляции и карантин?

Главное – чтобы была общая координация. Я думаю, если бы страны мира приняли совместные меры, вспышку коронавируса можно было бы пресечь. А то одни страны принимают, другие – не принимают… Некоторые государства и сейчас считают, что это ерунда. Я не вижу организующей роли Всемирной организации здравоохранения. Кто в мире должен всё организовать? Вероятно, ООН и Всемирная организация здравоохранения.

– То есть вы согласны с Дональдом Трампом, что ВОЗ "упустила пандемию"?

Она могла бы быть более активной – скоординировать действия, раньше собрать информацию, выйти на глав государств, поставить вопросы на Совете Безопасности ООН. Совершенно неясна ситуация в Африке. В последнее время начали говорить, что у них резко увеличивается количество инфицированных и погибших. Но у них очень слабая диагностика. Абсолютно непонятно, что происходит в Индии. Я не очень верю, что там заразились всего 5 тысяч человек. В этой стране много грязи, а это большой потенциал для вирусов. И, кстати, от этого зависит, как дальше будет развивать ситуация в мире.

– Каков ваш прогноз? Когда ученые создадут вакцину от коронавируса COVID-19?

Обычно вакцины делают долго. Но, если все говорят, что сделают до конца года, — наверное, сделают. Но я вам точно могу сказать, что они не успеют сделать вакцину против коронавируса к лету. Хотя американцы уже убрали из процесса этап тестирования на обезьянах, на кроликах. Они решили сразу испытывать вакцину на людях. Но пока ничего не слышно и не видно, процесс не двигается.

– Многие считают, что режим самоизоляции и закрытые границы – это новая реальность, в которой нам предстоит жить не два-три месяца, а ближайшие годы.

Вспышки инфекций у нас есть и будут. Некоторые говорят – это биологическая война. Да, это вечная борьба человека с природой. Мы не знаем всех этих закономерностей. Мы знаем только пять процентов возбудителей, которые поражают человека. А существует огромное количество вирусов, которые еще не изучены. Сам человек состоит из большого количества микроорганизмов. Мы пока свои микроорганизмы не знаем. Вирусы открыли в начале прошлого века. Вирус гриппа открыли в 1930 году, коронавирус — в 1965 году. Мы не можем предсказывать начало пандемий. Мы даже погоду не можем на несколько дней точно предсказать. А биологические изменения, которые будут происходить в микробном мире, мы определенно не можем предсказать. Но люди не понимают всего этого, думают, что коронавирус кто-то принес, один бросил пробирку – и всё. Еще никому не удалось создать биологическое оружие. Химическое оружие человек разработал, а биологическое, которое поразило бы весь мир, пока никто не смог создать. А природа создает.

– Наверное, нам следует переделать нашу философию, чтобы научиться радоваться каждому дню, который нам дают.

Надо более серьезно относиться к инфекционным вспышкам, изучать данный вопрос, развивать вирусологию. Считалось, что инфекции ликвидированы, что это вчерашний день, что в развитых странах люди не болеют инфекционными заболеваниями, что это болезнь отсталых стран. Но мы видим, что это проблема всего мирового сообщества. Когда у меня брали интервью, мне задали вопрос "Когда всё это кончится?" Я ответил: "Бог знает…" А что я мог им сказать?