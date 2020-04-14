New York Times – коронавирус раздавил голландские тюльпаны

14.04.2020, 5:01, Новости дня

Голландские цветоводы уничтожили 400 миллионов тюльпанов, а также 140 миллионов их луковиц, пишет New York Times. Всему виной обрушение цен из-за эпидемии коронавируса. Ведь цветочные магазины по всему миру закрылись, празднования отменились, а покупатели сидят по домам. К тому же Нидерланды лишились миллионов туристов, которые приезжали в страну в период цветения, отмечает американское издание.



Reuters

Пятница 13 марта стала для нидерландских цветоводов, выращивающих тюльпаны, «настоящим шоу ужасов», пишет New York Times. Когда луковицы тюльпанов прибыли на самый крупный цветочный рынок в Алсмере, цены на них упали до нуля.

После этого владелец одной из ферм Фрэнк Уиттенбогард уничтожил весь урожай. «Было больно это делать, — поделился он своими переживаниями. — Я сел на велосипед и поехал кататься, когда дело было сделано, потому что не мог совладать со своими чувствами».

И он такой не один, продолжает издание. По подсчётам Фреда ван Тола, менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland, за последние месяцы было уничтожено 400 миллионов тюльпанов, а также 140 миллионов луковиц. Всему виной эпидемия коронавируса, из-за которой по всему миру закрылись цветочные магазины, отменились празднования, а покупатели сидят по домам.

«Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов», — сетует ван Тол. Обычно период с марта по май — самый горячий сезон для отрасли. Связано это с тем, что на него выпадают Международный женский день, Пасха и День матери.

Впрочем, в некоторых странах меры по ограничению контактов граждан не очень жёсткие, что позволяет цветоводам и дистрибьютерам продолжать торговать на внутреннем рынке. Сильнее же всего от сложившейся ситуации пострадали компании, ориентированные на международную торговлю. Доходы одной из них упали на 90%, а число работников сократилось с 60 человек до 6. И то зарплату оставшимся сотрудникам выплачивает государство.

К тому же страна лишилась миллионов туристов, которые ежегодно приезжают на поля в Лисске в период цветения тюльпанов. Власти закрыли самый большой парк цветов Кёкенхоф, из-за чего тот лишился $25 миллионов прибыли в этом году. Впрочем, за ним продолжают ухаживать, и все желающие могут посетить его виртуально на сайте.

Несмотря на происходящее цветоводы не унывают. «Я настроен оптимистично, потому что людям всегда будут нужны цветы для того, чтобы знакомиться, быть вместе и рассказывать истории, — заявил один из них. — За будущее цветов я не боюсь, но я не уверен, что удастся компенсировать провал в продажах. Если ты не можешь восполнить потери, ты выбываешь из игры. Так что я постараюсь сделать всё возможное, чтобы выжить».