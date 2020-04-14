Глава МОК – Игры в Токио станут праздником победы над коронавирусом

14.04.2020, 5:00, Новости дня

Олимпийские игры в Токио, перенесённые на 2021 год, станут праздником, на котором после эпидемии коронавируса вновь соберутся люди со всего мира и будут чествовать свою стойкость и способность преодолевать тяжёлые кризисы, заявил в интервью Die Welt глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, нынешний кризис лишний раз показал, что в одиночку справиться с глобальными вызовами невозможно.



Reuters

Многие раскритиковали Международный олимпийский комитет (МОК) за медлительность в принятии решения о переносе Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса, но глава организации Томас Бах считает, что все эти обвинения необоснованны. В интервью Die Welt он подчеркнул, что его подход к решению проблемы «получил широкую поддержку» со стороны государств G20, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также комиссии атлетов на всех пяти континентах. Жёсткую критику в свой адрес в немецких СМИ Бах объяснил тем, что ряд представителей медиа в Германии относятся к нему «очень враждебно»: «По их мнению, за последние десять лет я не принял ни одного правильного решения».

Главным образом спортивного чиновника упрекали в том, что все решения он принимает в единоличном порядке. Но сам он утверждает, что всё это «теории заговора». На самом деле МОК ещё в середине февраля создал рабочую группу и сотрудничал с ВОЗ для проработки возможных сценариев в связи с эпидемией коронавируса. При этом главным приоритетом в принятии решений было здоровье всех участников Игр, а также сдерживание пандемии.

Было два варианта дальнейших действий, пояснил Бах: отмена или перенос олимпиады. Но отменить мероприятие означало бы «разбить олимпийскую мечту 11 000 атлетов из 206 национальных комитетов, сборной беженцев МОК, всех тех, кто их тренирует, заботится о них, их семей и друзей, а также олимпийскую мечту японцев». В связи с этим было принято решение перенести олимпиаду на следующий год.

И МОК принял его не единолично, подчеркнул Бах. Для этого потребовалась согласие Организационного комитета Олимпийских игр, который должен будет продлить свою работу, а также согласие японских властей на дальнейшую поддержку мероприятия. «Речь идёт не о переносе футбольной игры и городского марафона», — пояснил глава МОК. Поэтому не удивительно, что решение вопроса заняло чуть больше времени.

«Я убеждён: мы приняли сбалансированное и разумное решение и таким образом гарантировали проведение Олимпийских игр Токио 2020, что было в интересах всех участников», — заявил спортивный чиновник. По его словам, дата переноса была согласована с рабочей группой и ВОЗ, а также Токио. Для японцев лето 2021 года — это максимальная отсрочка, на которую они были готовы пойти. Для них это колоссально сложная задача, ведь нужно поддерживать работоспособность всей олимпийской инфраструктуры, подчеркнул Бах. Перенос мероприятия потребует и дополнительных затрат от МОК. Они предположительно составят несколько сотен миллионов долларов. Все остальные расходы возьмёт на себя Япония.

Также глава комитета прокомментировал возможность участия в перенесённых Играх российской сборной: «Российским вопросом занимается Спортивный арбитражный суд. Поэтому я не могу комментировать это не законченное делопроизводство. Как ответственная организация Всемирное антидопинговое агентство чётко дало понять, что по действующим правилам дисквалификации из-за допинга привязаны ко времени, а не мероприятию».

Бах надеется, что Игры в Токио в 2021 году станут «праздником, на котором после эпидемии коронавируса вновь соберутся люди со всего мира и будут чествовать свою стойкость и способность преодолевать тяжёлые кризисы». «Я надеюсь, что общественно-политическая дискуссия по поводу кризиса дала чётко понять, что нам нужно больше помогать друг другу, проявлять больше солидарности. Обществу и государствам нужно вести себя менее эгоистично. Этот кризис лишний раз показал, что с большими вызовами в нашем мире в одиночку справиться невозможно», — заключил глава МОК.