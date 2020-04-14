Приложение Google Phone доступно не только для смартфонов Pixel

14.04.2020, 4:53, Разное

Приложение Google Phone, разработанное для возможности осуществления звонков, ранее могли скачивать только владельцы смартфонов Pixel и устройств, входящих в программу Android One. С недавних пор список гаджетов, которым доступно «фирменное решение» компании Google, значительно пополнился.

Несмотря на то, что Google Phone не поддерживался ранее большинством смартфонов от крупных мировых производителей, им пользовались не только владельцы Pixel, но и многих других Android-устройств. Для этого существует масса APK-установщиков, позволяющих работать с современным, полезным и довольно привлекательным для многих юзеров приложением. Теперь же новая версия стала доступна для расширенного списка смартфонов. В их число, к примеру, входят такие, как Zenfone 6 от ASUS, Find X2 Pro от Oppo и V60 от LG.

По данным сетевых источников, пользователи могут самостоятельно проверить, входит ли их устройство в число поддерживающих Google Phone. Для этого приложение необходимо найти в Play Market и попробовать установить. Ещё одним из условий для его работы является наличие в гаджете библиотеки com.google.android.dialer.support.