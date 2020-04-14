В РФ разработали эвакуационный вездеход с аппаратом ИВЛ

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14.04.2020, 4:48, Новости дня

«Военно-промышленная компания» (ВПК) разработала медицинский вариант гусеничного вездехода с аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другим оборудованием интенсивной терапии, сообщили в пресс-службе ВПК.

«В настоящее время компанией разработан медицинский вариант снегоболотохода на гусеничном шасси «Ирбис», который оснащен медицинским оборудованием интенсивной терапии. На машине также установлен аппарат ИВЛ», – приводит сообщение пресс-службы ВПК ТАСС.

В компании отметили, что машина позволяет персоналу оказывать медицинскую помощь во время движения. «Медицинский «Ирбис» может применяться без ограничений в заболоченной местности, в период распутицы и условиях снежных заносов, на слабонесущих грунтах», – сообщили в ВПК.

В компании подчеркнули, что разработка медицинского вездехода «Ирбис» завершена. «Снегоболотоход готов к серийному производству», – отметили в компании.

Согласно данным производителя, «Заволжского завода гусеничных тягачей», снаряженная масса снегоболотохода «Ирбис» составляет 5 тыс. кг, масса полезной нагрузки – 2 тыс. кг. В медицинском варианте машина перевозит одного лежачего или 4 сидячих больных. Максимальная скорость «Ирбиса» на шоссе составляет 60 км/ч, на плаву – 5-6 км/ч.

За последние сутки в РФ подтверждено 2558 случаев коронавируса, всего зафиксировано 18 328 положительных результатов теста.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в РФ все больше пациентов с коронавирусом начали снимать с ИВЛ в связи с улучшением состояния. Тем временем с просьбой о поставках аппаратов ИВЛ к РФ обратились больше 30 стран.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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