 

Китай одобрил испытание на людях двух вакцин против коронавируса

14.04.2020, 4:45, Новости дня

Китай одобрил раннюю стадию испытания на людях двух экспериментальных вакцин для борьбы с новым коронавирусом, который убил более 100000 человек по всему миру. Об этом сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».

Вакцины разрабатываются пекинским отделением компании Sinovac Biotech и Уханьским институтом биологических препаратов – филиалом государственной Китайской национальной фармацевтической группы.

В марте у Китай разрешил испытания другой возможной вакцины, разработанной фирмой CanSino Bio, за которой стоит Китайская академия военно-медицинских наук. Это произошло вскоре после того, как американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что вместе с Национальными институтами здравоохранения США приступила к клиническим испытаниям разработанной вакцины.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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