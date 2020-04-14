Трамп раскрыл подобности «чрезвычайно важного разговора» с Путиным

14.04.2020, 4:16, Новости дня

Глава администрации США Дональд Трамп заявил, что воскресный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным был чрезвычайно важным.

«Мы обсудили многое. Мы обсудили Китай. Мы обсудили множество разных тем, но главным образом звонок был посвящен нефти, как вы можете себе представить. Они (власти России) очень помогли со стабилизацией цены [на углеводороды], стабилизацией количества [подлежащих сокращению] баррелей», – приводит ТАСС ответ Трампа на вопрос о подробностях телефонного разговора с российским лидером.

«Думаю, количество будет ближе к 20 [млн баррелей в сутки]. Возможно, 15 [млн баррелей в сутки]. Но ближе к 20 [млн], чем к 10 [млн]. Считаю, что это был чрезвычайно важный разговор», – сообщил глава Белого дома.

Его попросили уточнить, затрагивались ли в ходе беседы вопросы стратегической безопасности и контроля над вооружениями. «Мы говорили о вооружениях. Да, говорили. Это в действительности была очень важная часть беседы», – подтвердил Трамп.

«Я бы сказал, что мы в основном говорили о Китае, мы говорили об их границах. Мы говорили немного о наших границах, наших границах с Мексикой, поскольку Мексика, как вы знаете, является крупной частью сделки [ОПЕК+]», – сообщил президент США.

В связи с этим он пояснил, что высоко ценит соглашения, достигнутые Вашингтоном и Мехико и направленные на сокращение поступления нефти на мировой рынок. «С точки зрения Мексики это было очень сложно. Это была нелегкая для Мексики и [ее] президента [Андреса Мануэля Лопеса Обрадора] сделка. Мы высоко оценили определенную степень гибкости», – сообщил Трамп.

«Но [c президентом РФ Владимиром Путиным] мы беседовали о границах, Китае, Мексике», – заключил Трамп.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

В Кремле также сообщили, что после разговора с президентом США и королем Саудовской Аравии президент РФ Владимир Путин провел отдельный телефонный разговор с американским лидером, в ходе которого стороны продолжили обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках, а также обсудили вопросы стратегической безопасности.

После телефонных переговоров Трамп поблагодарил лидеров РФ и Саудовской Аравии за прекрасную сделку по сокращению объемов добычи нефти.

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