В Нью-Йорке от коронавируса умерло больше 10 тыс. человек

14.04.2020, 4:07, Новости дня

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056. Об этом 13 апреля сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на брифинге, который транслирует CNBC.

“Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне. В пасхальное воскресенье мы потеряли 671 жизнь”, – сказал Куомо.

11 апреля Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции, опередив Италию.

Карантин в Америке будет действовать как минимум до 1 мая, сообщил главный санитарный врач страны Джереми Адамс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,8 млн, из них 116 тыс. умерли. В США подтверждено более 558 тыс. случаев заболевания, 2833 человека умерли.