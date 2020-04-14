Арахамия заявил, что повестка внеочередного заседания Рады – “секрет фирмы”

14.04.2020, 4:07, Новости дня

Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в среду, 15 апреля. Об этом он заявил журналистам после сегодняшнего внеочередного заседания парламента, пишет “Укринформ”.

На вопрос, могут ли на нем рассмотреть “банковский” законопроект, который сделает невозможным возвращение национализированных банков экс-владельцам, депутат ответил: “Не могут. Потому что по состоянию на утро еще продолжалась процедура сведения всех 16 тыс. правок в одну таблицу. Потом это должно пройти комитет. Сейчас даже если очень ускоренную процедуру применить, это четыре полных дня работы комитета. На эту неделю это физически невозможно”.

Отвечать на вопрос, что будет рассматривать парламент, Арахамия отказался. “Это секрет фирмы”, – сказал депутат.

Позже он уточнил, что Рада намерена рассмотреть связанный с “банковским” законопроектом документ.

Замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук в комментарии hromadske заявила, что Рада намерена рассмотреть законопроект о регламенте №1043, который был принят в первом чтении в сентябре прошлого года.

Документ, среди прочего, меняет процедуру рассмотрения поправок, которые не были учтены профильным комитетом при подготовке законопроекта ко второму чтению. Предлагается, чтобы такие поправки рассматривались только по отдельному решению парламента.

Вероятно, это позволит сократить время на рассмотрение законопроекта о невозвращении национализированных банков, который был принят в первом чтении 30 марта. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Перед голосованием депутаты должны рассмотреть все поправки: сначала в комитете, а потом и в сессионном зале. На данный момент их больше 16 тысяч.

Коломойский признавал, что ему невыгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект “антиукраинским”.