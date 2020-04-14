Фонд Новинского привез в Украину 1 млн медицинских масок

14.04.2020, 4:06, Новости дня

Фонд внефракционного нардепа Вадима Новинского доставил в Украину 1 млн сертифицированных медицинских масок. Об этом организация сообщила 11 апреля на своей странице в Fаcebook.

“В ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) в аэропорту многомиллионного города Гуанчжоу завершились таможенное оформление и погрузка на самолет для отправки в Украину очередной партии гуманитарного груза медицинского назначения, закупленного в Китайской Народной Республике благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. На этот раз это миллион сертифицированных медицинских масок, которые в самые ближайшие дни поступят в медучреждения Херсонской, Николаевской, Донецкой (в том числе города Мариуполя), Запорожской и Днепропетровской областей (в том числе города Кривой Рог), а также будут бесплатно раздаваться нашим гражданам в приходах УПЦ по всей стране для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые примут решение принять участие в праздничных пасхальных службах в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. Кроме того, часть масок будет передана для обеспечения безопасности сотрудников на предприятиях, входящих в группу “Смарт-Холдинг”, – сказано в сообщении.

Гуманитарный груз доставили в Украину одним из самолетов авиакомпании SkyUp в рамках анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы специальных грузовых авиарейсов, которые сейчас выполняются до 10 раз в неделю.

“Оперативное таможенное оформление и погрузка в самолет в китайском аэропорту стали возможны благодаря личному содействию генерального консула Украины в Гуанчжоу Дмитрия Камкова. Мы действительно очень благодарны за помощь и совместную слаженную работу как Дмитрию, так и всему коллективу дипкорпуса Украины в КНР во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сергеем Камышевым, а также сотрудникам специально созданного для этих операций штаба при Офисе президента Украины и сотрудникам авиакомпании SkyUp, которая сегодня выполняет миссию основного перевозчика медицинских грузов для борьбы с эпидемией, организованных по линии упомянутого выше штаба при ОПУ”, – отметили в фонде.

В ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) в аэропорту многомиллионного города Гуанчжоу завершилось… Posted by Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы on Laupäev, 11. aprill 2020

Фонд Новинского также закупил в Китае 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких, 850 комплектов индивидуальной защиты медиков, 10 тыс. экспресс-тестов и 100 тыс. ПЦР-тестов из Южной Кореи. В Украину прибыли высокоточные и высокопродуктивные диагностические системы для выявления заболевания COVID-19, закупленные фондом Новинского.