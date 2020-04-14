 

Еще 24 стационара Москвы будут перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом

14.04.2020, 4:06, Новости дня

В больницах департамента здравоохранения Москвы для пациентов с коронавирусом COVID-19 будет подготовлено около 21 тысячи коек. Такие данные появились на сайте департамента здравоохранения столицы.

Как уточняется, еще 24 стационара Москвы будут перепрофилированы для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа в течение ближайших 10 дней.

 

Отделения и специалисты этих больниц, оказывающих узкоспециализированную помощь, будут переведены в другие стационары, передает ТАСС.

Экстренную медицинскую помощь можно будет получить в 12 стационарах, которые утверждены в приказе департамента здравоохранения. Среди них – ГКБ №1 имени Пирогова, ГКБ имени Кончаловского, НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имен Боткина и другие.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Дело Шеремета. Суд оставил Дугарь под ночным домашним арестом

30.03 / Спрос на продукты в московских магазинах вернулся на уровень 2019 года

14.02 / Министров наказали за “грязное” шоу

25.02 / Пентагон заявил о превосходстве российских войск над силами НАТО в Польше и Прибалтике

04.02 / Роспотребнадзор призвал вести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах

05.02 / В Якутске все школы закрыли на карантин

30.03 / МВД обвинило в хищении сотрудников аппарата ЛДПР, давших показания против сына Жириновского

27.03 / Украина 27 марта полностью закрывает свою границу

05.04 / Календарь: 5 апреля – На Русь пришли первые евроинтеграторы и утонули

02.02 / Fox News – импичмент Трампа похож на дрянное реалити-шоу — и завязан он на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска