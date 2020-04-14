Еще 24 стационара Москвы будут перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом

14.04.2020, 4:06, Новости дня

В больницах департамента здравоохранения Москвы для пациентов с коронавирусом COVID-19 будет подготовлено около 21 тысячи коек. Такие данные появились на сайте департамента здравоохранения столицы.

Как уточняется, еще 24 стационара Москвы будут перепрофилированы для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа в течение ближайших 10 дней.

Отделения и специалисты этих больниц, оказывающих узкоспециализированную помощь, будут переведены в другие стационары, передает ТАСС.

Экстренную медицинскую помощь можно будет получить в 12 стационарах, которые утверждены в приказе департамента здравоохранения. Среди них – ГКБ №1 имени Пирогова, ГКБ имени Кончаловского, НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имен Боткина и другие.