Университет Хопкинса: коронавирусом заразились более 2 миллионов жителей планеты

14.04.2020, 4:06, Новости дня

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 жителей Земли составило 2 019 320. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Университет Джона Хопкинса, ведущий собственную статистику.

От инфекции умерли в общей сложности 119 483 пациента, 449 тысяч выздоровели.

В РФ зафиксировано 18 328 случаев заражения, из них 2 558 за последние сутки. 148 человек умерли, 1 470 вылечились.