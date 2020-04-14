Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США

14.04.2020, 4:06, Новости дня

В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты. Такие данные заявил телекомпания NBC. Ранее СМИ публиковали информацию о 26 жертвах стихии.

В штатах Алабама, Джорджия, Луизиана и Миссисипи введен режим чрезвычайной ситуации. Наибольший урон нанесен штату Миссисипи – там в результате непогоды погибли по меньшей мере 11 человек. В Южной Каролине – девять жертв, в Джорджии – восемь, в Теннесси – три, в Арканзасе и Северной Каролине – по одному человеку.

Сильный ветер и торнадо обрушились на юго-восточные штаты США в воскресенье, 12 апреля, напоминает ТАСС. По данным NBC, без электроснабжения остались более 1 миллиона человек.