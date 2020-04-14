Мнение: Пилот самолета имеет право паниковать? «Может, и долетим»

14.04.2020, 4:05, Разное

Народ в последнее время черный юмор очень ценит – времена нынче такие. Но тем, кто был на борту самолета, когда пилот начал паниковать и ляпнул по громкой связи «Может, и долетим», было не до смеха. Обычно пассажиров стараются не посвящать в подобные проблемы. Даже если теракт, люди умирают довольно быстро, в полном неведении, что их убило. Но этот пилот явно не Герой России Дамир Юсупов, который умудрился посадить самолет на кукурузное поле.

Самолет летел из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Пилот, видимо, сильно испугался. Иначе его поведение объяснить нельзя никак.

Сначала он попросил всех пассажиров срочно проверить ручную кладь. Люди в недоумении отстегивали ремни, заглядывали в свои чемоданы, переговариваясь шепотом, в чем дело. Прошел слух, что у кого-то в чемодане может быть подложенная террористами бомба. Хотя трогать заминированные предметы строжайше запрещено – об этом в любой инструкции черным по белому.

Экипажу в самом деле поступила информация об угрозе возможного совершения теракта на борту воздушного судна – «самолет может быть заминирован». Но пугать пассажиров? Правда, пилот при этом попросил всех «сохранять спокойствие». Как это похоже на нынешнее: «Вы только не паникуйте, но…» и дальше самое страшное.

Одна из пассажирок потом рассказала журналистам в Петропавловске-Камчатском: «Особенно нас испугали слова пилота, когда он сказал: «Надеюсь, что долетим».

Пассажиры осмотрели багаж, ничего не нашли. 150 человек тряслись весь полет. Их не выпускали довольно долго, по их словам. Хотя некоторые, особенно те, что с детьми, просили: «Дайте выйти». Сотрудники правоохранительных органов после этого осматривали борт. Тревога оказалась ложной.

А с другой стороны – когда у тебя нет никаких ресурсов, кроме самих пассажиров, а подозрение, что бомба у кого-то в багаже возникло в воспаленном мозгу, что предпримешь ты, будучи командиром воздушного судна?! Интересно также, что сделал бы пилот, если бы бомбу удалось найти. Попросил аккуратно спустить взрывное устройство в унитаз?! Или спросил бы пассажиров: «Нет ли среди вас специалистов по минерному делу, опытный сапер?!» Самое время, товарищи, включать черный юмор.

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