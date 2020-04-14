Мнение: Цифры говорят, что карантин не работает

14.04.2020, 3:40, Разное

Как в прошлом пиарщик, я с большой долей подозрения отношусь к ежедневной публикации всех этих устрашающих цифровых сводок – сколько людей “заболело” в Москве, сколько в России, сколько в мире, да какая теперь “экспонента”, да как теперь загибается график… Просто потому, что все это слишком уже похоже на сознательную манипуляцию общественным мнением. В самом деле, зачем обывателей заставляют в режиме нон-стоп следить за графиками “заражения коронавирусом” – чтобы что? Что именно обыватель должен уяснять для себя из этих графиков, он что, эпидемиолог? Статистик-любитель?

Ведь – скажем циничную правду: сама по себе динамика распространения вируса “короны” (равно как и любого другого) большей части населения Земли совершенно “до лампочки”; вирусов самых разнообразных в мире – десятки тысяч, болеют люди всегда и самыми разными болезнями, что ж – за всеми следить, что ли? У людей масса других, более захватывающих занятий.

Единственное, что интересует любого в любой эпидемии – это динамика смертности. Много ли умирает – вот, по сути, главный и единственный вопрос. Потому что болеть всякими вирусными болячками народу не впервой, его заботит одно – велик ли шанс не излечиться и сыграть в ящик. Казалось бы – именно на смертности и надо делать акцент в сообщениях для широкой публики!

Но нет, ни хрена. У нас про смертность говорят в конце и скороговоркой, а весь упор делается именно на “проведенные тесты” и “количество зараженных КВ”, причем последних часто, ничтоже сумняшеся, называют сразу “заболевшими”; хотя все уже знают, что “заразившийся” и “заболевший” – это далеко не одно и то же, более того: чуть не 80% “заразившихся” в итоге так и не заболеют (это теперь называется “перенести болезнь бессимптомно”)!

И понятно, почему так мало упора на смертность: “эпидемия” бушует уже почти 2 месяца, а смертность все еще – чуть больше 100 человек НА ВСЮ СТРАНУ (на сегодня 148 чел.) Понятно, что такой цифрой даже самую впечатлительную бабушку не напугаешь. А напугать надо!

Другими словами, цель “информационных сообщений” с утра каждый божий день – никакое не “информирование населения”, как кто-то мог бы благостно подумать; цель – пропаганда, то есть ФОРМИРОВАНИЕ общественного мнения. Какого? Тоже очевидно: общественного мнения в поддержку “карантина”, всеобщего закрытия всего, чем безлюднее, тем лучше. Именно для этого в ход идут иные цифры – по “зараженным”. Они тоже, конечно, мало впечатляют людей с хоть каким-то матобразованием (что это, в самом деле – 1 млн. тестов проведено в России, всего 15 тыс. “положительных”, где “эпидемия”, черт возьми?!) Но для публики, давно забывшей даже, как складываются простые дроби, сойдет – по крайней мере, есть волшебное слово “тысячи”.

Но вот тут наклевывается пикантный момент: нагнетая про “экспоненциальный рост количества зараженных”, пропагандисты “московского карантина” могут не заметить, что они уже “топят”, по факту… за полную неэффективность этого самого карантина, то есть всей этой “самоизоляции”!

Просто вспомним: на самом деле Москва ведь “сидит на самоизоляции” уже более 2 недель! Путин объявил “нерабочую неделю” начиная с 28 марта, с субботы, потом продлил до конца апреля. Сегодня – уже 13 апреля. И – о чем нам сообщают сегодня? О “беспрецедентном росте” количества зараженных за сутки – до 2505!

Как так?! С 30 марта, с понедельника две недели назад, в Москве пошел уже самый такой натуральный карантин! В первую неделю, “на новенького”, улицы везде реально вымерли! Количество пассажиров в транспорте, включая метро, упало на 80%! Какой же “инкубационный период” у вашего вируса? По уверениям – в среднем 5 дней, максимум – 2 недели. Таким образом (поскольку двумя неделями раньше москвичи резко – впятеро – сократили контакты меж собой) – именно с этого понедельника (!) по всем расчетам кривая “заражений” должна была бы РЕЗКО пойти вниз; ну или, по крайней мере, хотя бы ОБОЗНАЧИТЬ проседание “первой недели карантина”.

А что на деле? А на деле кривая бодро скачет вверх, как будто никакой карантин с 30 марта вовсе не начинался!

Я невысокого мнения об “убойной силе” распиаренного вируса (залог моего оптимизма – кривая смертности) – но мне любопытно узнать: а как власти намерены реагировать на такой очевидный ПРОВАЛ самой идеи “карантина”?

Вопрос такой: если 30 марта Москва была “остановлена”, контакты между людьми сократились впятеро, прошли все “инкубационные периоды”, и через две недели “заражаемость” только выросла В РАЗЫ – то какой тогда смысл сидеть всем взаперти? Если “карантин” просто НЕ РАБОТАЕТ, самым примитивным и наглядным образом (через две недели наблюдается рост, а не спад)?

Да, сейчас карантин типа “усиливают”. Но уже ведь должно быть ясно, что это бессмысленно: объективно рассуждая, все “сливки” в плане реально РЕЗКОГО сокращения контактов между жителями реально снимаются именно в первый момент объявления “изоляции” – когда отменяются все публичные мероприятия, закрывается весь общепит, все досуговые учреждения, весь народ зашугивают и он с перепугу на первые 3-5 дней забивается в норы. Вот тогда мы и видим “падение контактов” в разы, а то и на порядок. То, что сейчас будет делать Собянин со своими “куар-кодами” и прочими извращениями – это уже в любом случае “дожимание”. Ясно, что у любого мегаполиса есть некая “фоновая активность”, которая “всегда будет”, хоть ты на ушах стой. Условно говоря, примерно 20% от обычной мирной; такая, думается, и установилась стихийно где-то к прошлым выходным. Сейчас, если у Собянина и “силовиков” лопнут штаны от натуги, они наверно, смогут ее уменьшить еще немного – ну, допустим, с 20 до 15%… Но вряд ли больше.

То есть визгу будет много, а толку – чуть. Если при падении активности населения впятеро “заражение” продолжило расти – с чего б вдруг при спаде активности еще на 5% оно вдруг остановится? Какие шансы?

Да никаких, откровенно говоря.

Может быть, пора б уже властям смириться с неизбежным? Или они хотят непременно пройти весь путь по граблям до конца?