 

Моряк с авианосца «Теодор Рузвельт» умер от вызванных коронавирусом осложнений

14.04.2020, 3:31, Новости дня

В понедельник скончался от коронавируса моряк, проходивший службу на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт». Он стал первой жертвой среди экипажа судна, где зафиксирована вспышка COVID-19.

В прошлом месяце капитан авианосца Бретт Крозье направил руководству письмо, в котором призвал принять решительные меры для прекращения распространения заболевания на судне.

На данный момент коронавирус диагностирован примерно у 585 моряков на авианосце. После увеличения числа случаев заражения около 4000 моряков перевели на объекты на острове Гуам, у берегов которого пришвартован корабль.

Письмо Крозье, просочившееся в СМИ, вызвало ряд событий, которые привели к увольнению капитана и отставке министра по делам ВМС Томаса Модли, которого критиковали за реакцию на действия Крозье.

Как ожидается, на этой неделе ВМС опубликует результаты расследования событий, связанных с письмом. Официальные лица не исключают возможности, что Крозье будет восстановлен в должности капитана.

Как сообщается в заявлении ВМС, моряк, которого перевели в отделение интенсивной терапии на Гуаме на прошлой неделе, скончался от осложнений в связи с коронавирусом.

Это первый случай смерти от коронавируса в рядах ВМС, а также первый случай смерти военнослужащего, проходящего действительную военную службу. Всего коронавирус диагностирован у почти 900 военнослужащих ВМС.

По словам анонимного источника, еще четверо моряков с авианосца доставлены в больницу и находятся пол наблюдением. Как заявляют официальные лица, они находятся в стабильном состоянии.



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