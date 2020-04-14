США планируют выделить помощь странам Латинской Америки

14.04.2020, 3:30, Новости дня

Белый дом заявил, что планирует предоставить финансовую помощь странам Центральной Америки в знак признания усилий по сдерживанию эмиграции через год после ее внезапного прекращения.

Трамп, придерживающийся жесткой позиции относительно иммиграции, в марте 2019 года заявил, что прекращает выделение помощи в размере 450 миллионов долларов Сальвадору, Гондурасу и Никарагуа.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что три страны работали над проблемами, которые озвучили США, в результате чего число мигрантов, прибывающих на южную границу Соединенных Штатов, уменьшилось на 76 процентов по сравнению с пиком в мае 2019 года.

«Для поддержки дальнейшего прогресса будет предоставлено дополнительное финансирование Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию», – говорится в заявлении Помпео. – «Это финансирование поддержит наши совместные усилия по предотвращению нелегальной иммиграции в Соединенные Штаты»

Помпео добавил, что выделенные деньги пойдут на программы в области безопасности и помогут экономическому развитию частного сектора.

Ранее Госсекретарь заявлял, что Соединенные Штаты вновь предоставят адресную помощь. В его последнем заявлении не было опубликовано никаких цифр, но сказано, что он проинформировал Конгресс о своем решении.

Критики подвергали сомнению необходимость прекращения предоставления помощи Центральной Америке, отметив, что она была направлена на снижение уровня преступности и бедности, которая вынудила многих мигрантов бежать.

Эксперты считают, что резкое сокращение числа прибывающих лиц во многом связано с усилением контроля со стороны Мексики, которая является транзитным пунктом практически для всех центральноамериканских мигрантов.

Столкнувшись с угрозами Трампа ввести ввозные пошлины, которые могут разрушить ее экономику, Мексика в июне прошлого года согласилась разрешить мигрантам оставаться на своей территории, пока Соединенные Штаты рассматривают их заявления о предоставлении убежища.

Мексика также развернула подразделения национальной гвардии, чтобы предотвратить проникновение иммигрантов, хотя она отказалась разрешить им подавать документы на соискание убежища на своей территории.

Защитники мигрантов говорят, что соглашение нарушает международные обязательства США и что выходцы из стран Центральной Америки часто подвергаются риску в Мексике.

В мае 2019 года Соединенные Штаты задержали или отказали во въезде более чем 144000 человек на своей южной границе, и эта цифра постоянно сокращается, согласно данным Таможенно-пограничной службы США.

Гватемала, в частности, стремилась наладить отношения с Трампом, в том числе, став единственной страной, которая последовала его примеру в переносе своего посольства в Израиле в Иерусалим.