В «Газпром нефти» допустили приостановку развития новых шельфовых проектов

14.04.2020, 3:16, Новости дня

Из-за тяжелой ситуации на мировом рынке «Газпром нефть» в 2020 году может приостановить развитие новых шельфовых проектов, в том числе «Нептуна» и «Тритона», расположенных в Охотском море, сообщил глава компании Александр Дюков.

«Безусловно, в текущих условиях развитие проектов на шельфе может быть временно приостановлено. Необходимо правильно расставлять приоритеты: если и проводить геологоразведочные работы, то в первую очередь на суше. Там ниже и геологические, и технологические риски, ниже стоимость бурения. Но окончательные решения будут приниматься после оценки ситуации», – заметил Дюков в интервью «Коммерсанту».

При этом компания не отменила свои планы по бурению новых скважин на действующем месторождении Приразломное, которое находится на шельфе Печорского моря в Арктике.

«Наш действующий шельфовый актив Приразломное продолжим разбуривать. В этом году планируем три новые скважины. Если говорить о поисковых проектах, то за последние годы мы выполнили большой объем работ, достаточно активно проводили геологоразведку на шельфовых лицензионных участках. Сейчас продолжается работа по интерпретации собранных данных», – подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак выразил уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены, а также раскрыл условия сделки по нефти для России.

В Кремле отметили, что соглашение помогло избежать скатывания к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, за чей счет удалось избежать нефтяной катастрофы.