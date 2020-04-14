 

В «Газпром нефти» допустили приостановку развития новых шельфовых проектов

14.04.2020, 3:16, Новости дня

Из-за тяжелой ситуации на мировом рынке «Газпром нефть» в 2020 году может приостановить развитие новых шельфовых проектов, в том числе «Нептуна» и «Тритона», расположенных в Охотском море, сообщил глава компании Александр Дюков.

«Безусловно, в текущих условиях развитие проектов на шельфе может быть временно приостановлено. Необходимо правильно расставлять приоритеты: если и проводить геологоразведочные работы, то в первую очередь на суше. Там ниже и геологические, и технологические риски, ниже стоимость бурения. Но окончательные решения будут приниматься после оценки ситуации», – заметил Дюков в интервью «Коммерсанту».

При этом компания не отменила свои планы по бурению новых скважин на действующем месторождении Приразломное, которое находится на шельфе Печорского моря в Арктике.

«Наш действующий шельфовый актив Приразломное продолжим разбуривать. В этом году планируем три новые скважины. Если говорить о поисковых проектах, то за последние годы мы выполнили большой объем работ, достаточно активно проводили геологоразведку на шельфовых лицензионных участках. Сейчас продолжается работа по интерпретации собранных данных», – подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак выразил уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены, а также раскрыл условия сделки по нефти для России.

В Кремле отметили, что соглашение помогло избежать скатывания к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, за чей счет удалось избежать нефтяной катастрофы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

30.03 / Путин заявил о предотвращении большого прироста заразившихся коронавирусом

03.04 / Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса

20.03 / Грузия полностью прекращает авиасообщение

09.03 / Совет ЕС ограничил работу из-за коронавируса

12.02 / Представлен обновленный Citroen C3

04.02 / Обвиняемого в шпионаже приговорили к смертной казни в Иране

20.02 / Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

03.02 / Срок внесения предложений по изменению Конституции продлили до 14 февраля

16.02 / Пресс-служба губернатора Ситникова объяснила его “коррупционные” заявления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска