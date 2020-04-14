Личное: Тина и фотошоп

14.04.2020, 3:15, Разное

Тина Канделаки даже в лучшие времена напоминает мне телосложением маленького низкожопого мустанга. Зачем женщина с такой неказистой конституцией выбрала главной темой своего словесного поноса фитнес, остаётся для меня загадкой.

Может, потому, что она просто тупая?

Сначала бомбовоз Тина слизала тренировку из моего поста и том, как поддерживать тело в форме на карантине. И не просто слизала, а привнесла туда вредные модификации, результатом которых будет матёрое, как у Тины, туловище.



Фото: Соцсети

После того, как я надавала ей за это словом по прожорливым мордасам, Тина решила оправдаться и запилить в Инстаграм фоточку достойной затирать за фитнес себя.

Все обратили внимание, как «покосились» от неумелого фотошопа деревья в районе жирного торса на фоне широкой грудной клетки Тины? Прошу не путать с большой грудью! Грудь у Канделаки весьма скромная, а вот грудная клетка — массивная, как у стаффорда.



Фото: Соцсети

Интересно получается, да?

Я шатаюсь в растянутых джинсовых шортах и старой, мягкой футболке по дому на карантине. Вижу зеркало. Останавливаюсь. Задираю футболку. Делаю селфи. Иду дальше, куда шла. Такая, как есть.

Канделаки наряжается в модные фитнес-одёжки, красит морду, делает специальную фитнес-причёску с ободком в жалкой надежде выглядеть спортивно и снимает на видео свои тренировки.



Фото: Соцсети

Столько усилий, а на выходе — образ жирного фитнес-клоуна, которому приходится убирать пузо в фотошопе, подвигая при этом деревья.

Ради чего всё это?

Ведь даже когда Канделаки действительно худеет, она всё равно выглядит коротконогой, плоскожопой корягой с массивным торсом.



Фото: Соцсети

Что хочет от фитнеса Тина? Красивое тело? Так его у неё не будет. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. У Канделаки даже сносного тела не будет: скелет подкачал.

Или, может, Канделаки хочет заработать на фитнесе, впарив наивняку свою книжку с тренировками? Так это не такие уж серьёзные деньги, чтобы вот так позориться. Книжечки и программки по фитнесу ещё никого не обогатили в нашей стране, что бы вам там ни втирали фитнес-куры в Эскорторгаме.

Короче, я прочно укрепилась во мнении, что Тина просто тупая. Она действительно не видит и не понимает: фитнес — не её поляна от слова «совсем».

Я советую Тине переквалифицироваться в кулинары и издать книгу с рецептами по приготовлению плова и хачапури, а фитнесом заниматься исключительно для здоровья. Без публичной огласки и обязательно прикрыв пузо материей.

Согласны? Почему?