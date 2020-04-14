 

Личное: Тина и фотошоп

14.04.2020, 3:15, Разное

Тина Канделаки даже в лучшие времена напоминает мне телосложением маленького низкожопого мустанга. Зачем женщина с такой неказистой конституцией выбрала главной темой своего словесного поноса фитнес, остаётся для меня загадкой.

Может, потому, что она просто тупая?

Сначала бомбовоз Тина слизала тренировку из моего поста и том, как поддерживать тело в форме на карантине. И не просто слизала, а привнесла туда вредные модификации, результатом которых будет матёрое, как у Тины, туловище.


Фото: Соцсети

После того, как я надавала ей за это словом по прожорливым мордасам, Тина решила оправдаться и запилить в Инстаграм фоточку достойной затирать за фитнес себя.

Все обратили внимание, как «покосились» от неумелого фотошопа деревья в районе жирного торса на фоне широкой грудной клетки Тины? Прошу не путать с большой грудью! Грудь у Канделаки весьма скромная, а вот грудная клетка — массивная, как у стаффорда.


Фото: Соцсети

Интересно получается, да?

Я шатаюсь в растянутых джинсовых шортах и старой, мягкой футболке по дому на карантине. Вижу зеркало. Останавливаюсь. Задираю футболку. Делаю селфи. Иду дальше, куда шла. Такая, как есть.

Канделаки наряжается в модные фитнес-одёжки, красит морду, делает специальную фитнес-причёску с ободком в жалкой надежде выглядеть спортивно и снимает на видео свои тренировки.


Фото: Соцсети

Столько усилий, а на выходе — образ жирного фитнес-клоуна, которому приходится убирать пузо в фотошопе, подвигая при этом деревья.

Ради чего всё это?

Ведь даже когда Канделаки действительно худеет, она всё равно выглядит коротконогой, плоскожопой корягой с массивным торсом.


Фото: Соцсети

Что хочет от фитнеса Тина? Красивое тело? Так его у неё не будет. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. У Канделаки даже сносного тела не будет: скелет подкачал.

Или, может, Канделаки хочет заработать на фитнесе, впарив наивняку свою книжку с тренировками? Так это не такие уж серьёзные деньги, чтобы вот так позориться. Книжечки и программки по фитнесу ещё никого не обогатили в нашей стране, что бы вам там ни втирали фитнес-куры в Эскорторгаме.

Короче, я прочно укрепилась во мнении, что Тина просто тупая. Она действительно не видит и не понимает: фитнес — не её поляна от слова «совсем».

Я советую Тине переквалифицироваться в кулинары и издать книгу с рецептами по приготовлению плова и хачапури, а фитнесом заниматься исключительно для здоровья. Без публичной огласки и обязательно прикрыв пузо материей.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Шаповалов: ни один оппозиционер не поддержал удерживаемых в Ливии россиян

31.03 / Мнение: О войне против России на полное истощение

12.02 / Наука: Раскрыт механизм устойчивости акул к раку

07.03 / Павел Прилучный научился управлять самолетом

02.04 / Отсидевший кузбассовец устроил поножовщину из-за абсурдного спора

18.03 / Ученые ответили на вопрос о происхождении коронавируса

28.03 / Житель Омска изнасиловал школьницу и ввел ей препарат для прерывания беременности

09.03 / Мнение: Кто виноват и чего ждать

09.02 / На аукционе продадут первую Ferrari F1 Михаэля Шумахера

15.02 / Наука: FDA одобрило препарат для предотвращения мигрени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска