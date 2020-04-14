 

Nissan собирается сократить производство на 1 млн автомобилей

14.04.2020, 3:06, Новости дня

Японский автомобильный гигант Nissan объявил о решении сократить объемы выпуска новых машин.

В частности, в следующем месяце состоится реструктуризация работы, благодаря чему достигать высоких результатов намерены иными способами. В частности,  до конца года планируется продать 5 тысяч автомобилей, тогда как ранее производитель озвучивал планы продать свыше 6 миллионов автомобилей.

В компании признают сложный период, при котором не удается справиться с экономическими трудностями, из-за чего и планируется существенно сократить объемы производства новой техники. Кроме того, эксперты прогнозируют, что в скором времени будут закрыты несколько из заводов крупной компании.



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