Начальник управления труда и соцзащиты Мукачево: 92-летняя бабушка сбежала из дома, чтобы купить себе платок на Пасху

14.04.2020, 2:54, Новости дня

Начальник управления труда и социальной защиты населения Мукачево Наталья Зотова рассказала на своей странице в Facebook о том, как 92-летняя бабушка сбежала из дома, чтобы купить себе новый платок на Пасху.

По словам Зотовой, дети и внуки, с которыми живет бабушка, никуда не выпускали ее из дома из-за введенного в Украине карантина.

“Утро, безлюдная улица. Подъезжает к дому полицейская машина. Соседи зашуршали занавесками. Полицейские что-то говорят про 17 тыс. штрафа. Семья в шоке: что случилось?! Открываются двери, полицейский подает руку, и из машины грациозно выплывает бабушка. Говорят, нашли ее в центре города, а это пять остановок от дома, и транспорт не ходит. Родственники замерли: как? Как при куче людей бабка вышла из дома? И что думаете? Вылезла через окно и пролезла сквозь забор. Ведь Пасха же, а нового платка нет”, – написала Зотова.

Она отметила, что экипаж попался “с юмором”. Полицейские не стали выписывать бабушке штраф и подарили ей маску.

Жінки – такі жінки :)Така от історія від знайомих. Бабці 92 роки. Живе з дітьми, внуками, правнуками. Бабку бережуть,… Posted by Наталія Зотова on Reede, 10. aprill 2020

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Штраф за нарушение правил карантина для граждан составляет от 17 до 34 тыс. грн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего по состоянию на утро 13 апреля COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели.