 

“Укрспирт” поставил 1,4 млн литров сырья украинским производителям антисептиков

14.04.2020, 2:54, Новости дня

Государственное предприятие “Укрспирт” за прошедшую неделю поставило 1,4 млн л дезинфицирующего средства для антисептиков украинским производителям. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба компании.

“Мы начали отгрузки семь дней назад, и за это время поставили уже 1,4 млн литров дезинфицирующего средства украинским производителям антисептиков. Заводы “Укрспирта” работают без выходных. Предприятие производит средства крепостью 80% и 90%. В подавляющем большинстве производители интересуются тем, который крепче”, – заявил и.о. директора “Укрспирт” Сергей Блескун.

По его словам, дезинфицирующее средство крепостью 80% отпускают по цене 35,37 грн за литр, крепостью 90% – 42,45 грн за литр. Он утверждает, что стоимость сырья увеличиваться не будет.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №540-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)”, который, в частности, разрешает изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП “Укрспирт”.

Согласно изменениям в законодательстве, ГП “Укрспирт” будет производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля включительно.

Повышенный спрос на антисептики возник в связи с пандемией коронавируса, которую 11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,8 млн, из них 116 098 человек умерли.

По данным на утро 13 апреля, COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели.

Госпредприятие “Укрспирт” 18 марта сообщило, что запустило в работу еще четыре завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением вируса COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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