Протоиерей РПЦ призвал потерявших работу россиян “просить милостыньку”

14.04.2020, 2:54, Новости дня

Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского в Москве, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире православного телеканала “Союз” призвал россиян, которые из-за карантина потеряли работу, “просить милостыньку”.

“Попросить не $800 до следующего месяца, а горсточку крупы. Человек сжалится и скажет: “Сейчас я тебе вынесу”, – сказал Смирнов.

По его словам, потеря работы и отсутствие накоплений у россиян – это “страшные картинки”, которые рисуют бесы.

“Симеон Новый Богослов однажды сказал: “Имеющий отложенные деньги не может надеяться на Бога”. Сребролюбие – это идолопоклонство”, – заявил протоиерей.

Ранее Смирнов сравнил гражданских жен с “бесплатными проститутками”.

По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам COVID-19 “Стопкоронавирус.рф”, по состоянию на 10.45 13 апреля в России зафиксировано более 18 тыс. случаев инфицирования, из них 1470 человек выздоровели, 148 умерли. В общую статистику по РФ также включают информацию из незаконно аннексированного Крыма.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.