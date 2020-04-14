В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 25 тыс. человек

14.04.2020, 2:53, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Канаде с начала пандемии достигло 25 680, увеличившись за последние сутки на 1 315 подтвержденных случаев, сообщил Минздрав страны.

После трехдневного снижения темпы роста числа новых заразившихся вновь увеличились. Так, в воскресенье в Канаде было зарегистрировано немногим более 1 тыс. новых случаев, передает ТАСС.

В общей сложности обследование на наличие коронавируса прошли 437,4 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (13 557), Онтарио (7 470) и Альберта (1 732).

По прогнозам канадского правительства, пик пандемии коронавируса в Канаде придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 780 пациентов умерли, более 7,7 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

Ранее стало известно, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. При этом сам канадский лидер оказался здоров.

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