Жизнь и здоровье в самоизоляции: “космические” советы от экипажа МКС

14.04.2020, 2:50, Новости дня

"Мы находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете", сказал российский экипаж о международной космической станции. С борта МКС космонавты записали обращение ко всем, кто остался дома, на Земле. И напомнили, что есть куда более простые способы уберечься от инфекции, чем полет на МКС.

Призывая остаться дома, космонавты хорошо понимают, о чем идет речь. На борту МКС этот экипаж проведет 196 дней — в узком коллективе и замкнутом пространстве. Объем места для жизни — как у небольшой квартиры. Так что сейчас у каждого, кто строго соблюдает режим, есть реальный шанс почувствовать на себе, как живется на орбите.

Обращение нашего экипажа #МКС к российским врачам и соотечественникам pic.twitter.com/WoLTOCK3AJ

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 13, 2020

Некоторое сходство видят и профессионалы. А именно — ученые, которые готовят людей к космическим полетам с учетом психологических рисков. Сейчас этот опыт может пригодиться и обычным гражданам в условиях вынужденного заточения.

Главное, чего стоит опасаться — это психического истощения. Может привести даже к бессоннице. Но есть и хорошие новости — острый период адаптации, судя по экспериментам, длится 10-12 дней. Если вы их пережили, то, как говорит космический психолог, "следующий месяц можете жить спокойно".

Сложно говорить о каких-то эксклюзивных советах. Но в том, что космонавты как никто другой знают о тяготах самоизоляции, нет никакого сомнения.

Первый длительный эксперимент по влиянию замкнутого пространства на психику человека и психологической совместимости экипажа был проведен более полувека назад, в 1967 году. В рамках подготовки к межпланетной экспедиции трое добровольцев из Института медико-биологических проблем согласились провести год в изоляции. Поначалу мужчины много общались, но вскоре разговоры прекратились. После выхода из заточения они вообще старались не общаться друг с другом, такой большой оказалась психологическая нагрузка.

В ходе этого и другого экспериментов выяснилось, что идеальная продолжительность полета в космос для человека — не более трех месяцев. Монотонность и однообразие подтачивает терпение людей, даже прошедших специальный отбор и психологическую подготовку, даже связанных выполнением важной общей задачи. Кстати, первичная адаптация к изоляции и другим раздражителям у космонавтов занимает в два раза больше времени, чем у обычного человека — такова реакция на стресс.

Членам экипажей, также как и находящимся сейчас на самоизоляции, часто не хватает личного пространства. Это даже собираются учесть при организации межпланетных полетов.

Придать психологическую устойчивость способны физические нагрузки. В перечне рекомендаций ВОЗ для находящихся в самоизоляции — советы делать короткие разминки в течение дня, ходить, пусть даже по комнате, проводить большую часть времени в стоячем положении, не пренебрегать дыхательной гимнастикой.

Для космонавтов физические нагрузки жизненно необходимы. В невесомости мышцы быстро слабеют. Каждодневные тренировки же позволяют держать в тонусе не только тело, но и мозг. Заведующий лабораторией социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук Вадим Гущин рассказал об особом эксперименте "Сириус-19" на МКС. "Космонавты занимались спортом даже вне программы, которая была нужна, — отметил он. — И в результате экипаж вышел в тонусе, с минимумом конфликтов, минимумом жалоб".

В отличие от космонавтов, которые постоянно заняты экспериментами или делами на борту, находящиеся на самоизоляции не имеют мощного стимула. От каждого человека зависит, насколько эффективно он использует вынужденное заточение. Разумно распределить время на самообразование, просмотр фильмов или общение по видеосвязи позволит составление расписания на каждый день.

"Делай себе интересно. Делай себе новое, — советует Вадим Гущин. — Не надо смотреть один и тот же сериал. Поброди виртуально по музеям, почитай новые книги. Пообщайся с друзьями. Побудь с детьми, вид которых ты уже подзабыл. Можно относиться к этому как к нарушению свободы, как к тюрьме. А я бы предложил — как к новой возможности! И вот действительно впервые в жизни вы сами себе хозяева. Попробуйте этим распорядиться".

Стоит помнить: в отличие от космонавтов, которые выходят на сеансы связи в определенное время, вы в любой момент можете обратиться за психологической поддержкой к близким. А если это необходимо, то и к специалистам.