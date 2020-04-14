Как мошенники наживаются на коронавирусе и как от них уберечься

14.04.2020, 2:50, Новости дня

Мошенники изобретают новые способы нажиться на коронавирусе. В режиме самоизоляции все махинации — через Сеть. Только в Москве возбуждено уже несколько уголовных дел. Одни пытаются продать через Интернет поддельные тест-системы, пропуска на передвижение или липовые справки, другие предлагают получить материальную помощь онлайн. Правда, при этом для начала часть денег с карты у вас спишут.

Пандемия коронавируса все больше вынуждает преступников уходить в Интернет. По данным Сбербанка, в последние недели мошенники стали значительно реже звонить клиентам, пытаясь получить их личные данные, чтобы затем украсть деньги. Зато в каждом четвертом вредоносном (или же фишинговом) письме преступники теперь пишут про коронавирус COVID-19, часто имитируются сообщения от Всемирной организации здравоохранения. Если перейти по указанной в них ссылке, есть риск получить на свой компьютер шпионскую программу или вирус-шифровальщик.

Находятся и те, кто решил воспользоваться случаем, чтобы дискредитировать государство. Так, по Интернету быстро разлетелась история человека, который смог получить цифровой пропуск, вместо своего адреса указав неэфирное слово. Умельцем оказался программист, в свое время осужденный за DDoS-атаку на портал по продаже авиабилетов. А в Краснодаре представители оппозиции в своих чатах хвастались тем, что могут полностью заблокировать региональную горячую линию по коронавирусу.

"То, что от их действий страдают самые обычные люди, эту публику не смущает вообще. Там понятие нравственного порога понижено до запредельного уровня", — комментирует ситуацию журналист

В Telegram уже появилось множество ботов и чатов, в которых можно заказать себе справку, которая якобы дает право свободно передвигаться по Москве и Санкт-Петербургу. Документ на машину — 1100 рублей, на пешехода — 900. Привезут лично или, как и наркотики, оставят в закладке.

"Наличие обычной или электронной подписи не меняет статуса данного документа. Носить его с собой не запрещено. Но надеяться на то, что сотрудники полиции отреагируют на подобный документ и не будут привлекать гражданина к административной ответственности, я бы не стал", — отмечает юрист, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго.

Авторы текста этой справки уверяют, что на некий многопрофильный медицинский центр не распространяется указ президента об установлении нерабочих дней. А в этом Telegram-канале и вовсе врут, сообщая, что в стране ввели режим ЧС, но со справкой он не страшен. Между тем за подделку документов предусмотрено уголовное наказание.

Темой штрафов также не забыли воспользоваться мошенники. Они рассылали СМС якобы от Федеральной службы исполнения наказаний. Предлагали абонентам через обычный терминал оплаты мобильной связи перевести 4 тысячи рублей как штраф за нарушение режима самоизоляции. Сейчас сотовые операторы автоматически блокируют такие рассылки.