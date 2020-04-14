 

В Москве любитель селфи нарушил режим самоизоляции и едва не погиб

14.04.2020, 2:50, Новости дня

Нарушил режим самоизоляции и чуть не поплатился жизнью. Полицейские спасли москвича, который едва не сорвался с карниза 15 этажа. Он решил сделать селфи и выпал. Позже выяснилось, что он живет совсем в другом доме и нарушил режим самоизоляции. Жизнь ему спасли. Какой штраф ему теперь грозит?

Мужчина висел на высоте в 40 метров, ухватившись за карниз. Действовать пришлось быстро, счет шел на секунды. Женщина в квартире пыталась затащить мужчину внутрь, но сил не хватало.

"Забежали в квартиру. Там женщина была в возрасте, мужчина. Пытались помочь ему вылезти, но плохо получалось. Мы с напарником схватили его за руки и втащили обратно в квартиру", — рассказывает полицейский отдельной роты ППСП УВД по ЮВАО Москвы Иван Черкашин.

За окном 36-летний житель района Некрасовка провисел 15 минут. И когда его наконец спасли, руки у него еле двигались от долгого напряжения, а самого его трясло от шока. Объяснить, что случилось, мужчина смог не сразу.

 

"Решил сделать селфи в окне, открыл окно, сел на подоконник и свесил ноги. Не удержался и сорвался, уцепившись одной рукой за карниз", — объясняет старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный полиции по району Некрасовка Антон Пестов.

Но и на этом приключения любителя экстремальных ракурсов не закончились. В ходе допроса участковый выяснил, что мужчина выпал из окна чужой квартиры. А значит, нарушил режим самоизоляции.

"Они были из соседнего дома. Пришли, чтобы отметить режим самоизоляции", — комментирует ситуацию старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный полиции по району Некрасовка Антон Пестов.

Отмечать в итоге закончили уже в опорном пункте полиции. На мужчину, как только он отошел от шока и смог дать показания, составили протокол об административном правонарушении. Штраф придется заплатить, но зато продолжать самоизолироваться нарушитель будет целым и невредимым. И точно в своей квартире. И, видимо, даже к окну в ближайшее время подходить не станет.



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