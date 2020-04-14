Мнение: Грозные указания

14.04.2020, 2:42, Разное

В ходе совещания по эпидемиологической обстановке президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране меняется ежедневно, однако не в лучшую сторону. Так, он сказал, что число случаев тяжелого протекания болезни растет с каждым днем и напомнил, что ближайшие недели будут во многом определяющими.

Так и вижу: немцы уже взяли Смоленск, вышли к Киеву и подходят к Пскову, но режим самообороны, объявленный где-то на десятый-пятнадцатый день вторжения, не отменяется. Населению предписано закупить оружие и боеприпасы и самостоятельно выдвигаться к просочившемуся кое-где на нашу территорию врагу. Где именно можно найти врага, предписано читать в ежедневных передовицах газеты “Правда”. Там же и карты. Железной дороге постановлением ЦК строжайше запрещено повышать цены на билет до фронта более чем в два раза. Вождь и учитель раз в три-пять дней отвлекается на полчаса от текущих задач и проводит телефонные совещания, где выслушивает сводки партийных руководителей о проводимых ими разъяснительных беседах о пользе самостоятельных действий в борьбе со внезапно откуда появившимися отдельными группами диверсантов в количестве пяти миллионов человек. Армия проводит плановые учения “Сибирь-1941”. НКВД ловит любого подозрительного и паникера, кто произнесет слово “война”.

Что-то похожее происходит именно сейчас. Ситуация как бы ухудшается, но вождь из бункера ни ногой, режим ЧС не вводится, армию и МЧС к событиям не привлекают – пусть губернаторы как-нибудь сами. А мы будем смотреть на них по телевизору и оценивать. АП вот не спала неделю, но разработала новые KPI с учетом новой вводной, составляет рейтинги успешности, кремленологи обсуждают, кто из губернаторов выглядит лучше, а кто не очень, и делают из этого сложные выводы с графиками и таблицами. Жизнь продолжается. И да – это не абсурд. Это нынешняя Россия.