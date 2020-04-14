СТРАНА – разрыв связей с Россией оставил украинский «Южмаш» без денег и заказов

14.04.2020, 2:28, Новости дня

С 2014 года и по сегодняшний день крупное украинское оборонное предприятие «Южмаш» переживает глубокий кризис. Как передаёт «СТРАНА», заказов не хватает, денег нет, а работники идут под сокращение. Обещали исправить ситуацию Пётр Порошенко и Владимир Зеленский, однако после их слов не последовало никаких действий.



Reuters

Крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники «Южмаш», расположенное в Днепре, с 2014 года и по сей день находится в глубоком кризисе. Как пишет «СТРАНА», предприятие сильно подкосил разрыв торгово-экономических отношений с Россией. Кроме того, за пять лет конфликта в Донбассе оно так и не получило оборонный заказ от государства, накопило семимесячный долг перед работниками и сокращает штат.

Часть своей территории завод сдал в аренду — одни там изготавливают трамваи, другие занимаются очищенной питьевой водой. Кроме того, за последние 13 лет число сотрудников завода сократилось с 13 000 до 4 800. Работники выходят на смены один день в неделю. Также большие проблемы с выплатой зарплаты — некоторые не получили даже деньги за весну прошлого года.

Предприятие, по словам работников, не только частично остановило производство, но и выживает без элементарных бытовых условий. Вода на завод подаётся по графику, а отопления в некоторых цехах нет уже около пяти лет.

Несколько раз на завод приезжал Пётр Порошенко за время своего президентства, обещал госзаказы, но до реальных действий так и не дошло. В июле прошлого года приезжал туда и Зеленский. Внимательно выслушал проблемы, пообещал отдельно обсудить с руководством завода вопрос государственного заказа и уехал. При этом на заводе говорят, что предприятие предлагало государству управляемое ракетное высокоточное вооружение, но Министерство обороны почему-то не заинтересовалось.

Ситуация на заводе осложняется ещё и тем, что на его территории хранится жидкое ракетное топливо — гептил. Из-за отсутствия денег на его утилизацию и долгов за электроэнергию существует угроза взрыва, от которого, по данным спасателей, пострадают около 100 тыс. жителей Днепра.