Interia – в годовщину смоленской катастрофы Польша не сумела достойно почтить память погибших

14.04.2020, 2:27, Новости дня

Политики партии «Право и справедливость», которые критиковали предыдущего премьера Дональда Туска за то, что он не смог получить у РФ обломки разбившегося под Смоленском президентского самолёта, сами за пять лет у власти не добились ровным счётом ничего, заявил экс-замглавы МИД Польши Павел Коваль. В интервью Interia он подчёркивает, что они даже не сумели достойно почтить память погибших и направить делегацию в Россию.



Reuters

«Сегодня я отчётливо вижу, что после смоленской катастрофы в жизнь воплощались только плохие сценарии. Сначала у меня был другой подход, немного идеалистический. Я думал, что будут сделаны выводы… Но сегодня у меня преобладает чувство бессилия. Потому что всё пошло не так», — заявил в интервью Interia бывший заместитель министра иностранных дел Польши Павел Коваль.

В беседе он признал, что 10 лет назад он был полон идеализма, которого не хватает в современном мире. Он думал, что эта огромная трагедия впоследствии что-то изменит: «Я помню себя в то время как человека, который был абсолютно уверен в том, что это превратится во что-то хорошее».

Сразу после катастрофы Павел Коваль разговаривал с Владимиром Путиным, и согласно его словам, у него действительно сложилось впечатление, что президент РФ лично контролирует ситуацию, что он «включил» какое-то суперкризисное управление и что его волнует хорошая репутация России. Польский политик думал, что российские власти сделают всё, чтобы их страна вышла из этой истории «чистой» и чтобы её не в чем было обвинить.

В интервью Коваль подтвердил, что смоленская катастрофа внесла суматоху в польскую политику. Сегодня даже сложно говорить о ней без политического контекста. «Комиссия Мачеревича, обязательства, которые не были выполнены, обвинения, связанные со Смоленском, стали частью политической жизни. Произошло всё, чего не должно было больше произойти в польской политике», — с сожалением заявил политик. При этом он добавил, что эта катастрофа повлияла на каждого поляка, и никто не мог остаться равнодушным по отношению к ней.

Он также затруднился ответить, где со стороны Польши были допущены ошибки в плане того, что за эти 10 лет с момента катастрофы она не смогла получить от РФ ни чёрных ящиков, ни обломков самолёта. «Это непростой вопрос. Раньше я думал, что если бы проводилась другая игра команды Туска с Россией, то можно было бы добиться большего. Сегодня я, однако, думаю, что Туск и так не получил бы поддержки от других политических сил, потому что с другой стороны было сильное желание использовать эту ситуацию в политическом плане. Во-вторых, российская политика в то время тоже была динамичной, всё менялось в худшую сторону. Она становилась более имперской, иллюзии на счёт того, что можно как-то договориться с Россией, исчезли. И хоть и прошло 10 лет, ситуация нисколько не изменилась», — объяснил он.

Сначала казалось, что Дональд Туск мог добиться большего, затем весь политический нарратив со стороны партии «Право и справедливость» был основан на обещании, что что-то изменится, что они знают, как это сделать. «И сейчас это действительно самое большое разочарование. Они находятся у власти последние пять лет, тем временем все обещания придать делу международную значимость, которые даже не требовали согласия России, лишь дипломатических инструментов, не были выполнены.

Комиссия Мачеревича и правительство в целом не представили ничего нового относительно того, что случилось. «Я очень осторожен в обвинении кого-либо в недоброжелательности, но таких претензиий было достаточно. Поэтому сегодня надо бы сказать «Просим прощения». У противников Туска и у тех, кто спорил с ним, было достаточно времени, чтобы они поспособствовали выяснению обстоятельств катастрофы», — подчеркнул польский политик.

«Более того, не удалось почтить память погибших в России. Состоялись лишь памятные мероприятия. С эстетической стороны этот факт также оскорбляет память тех, кто умер тогда», — с сожалением резюмировал в интервью Interia бывший заместитель министра иностранных дел Польши Павел Коваль.