Губернатор Вирджинии подписал ряд законопроектов, расширяющих доступ к голосованию

14.04.2020, 2:15, Новости дня

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм подписал ряд законопроектов, направленных на расширение доступа к голосованию.

В числе прочего, жителям штата больше не нужно будет предъявлять удостоверение личности с фотографией перед тем, как проголосовать. Кроме того, теперь в Вирджинии, как и в некоторых других штатах, день выборов будет официальным выходным.

По словам Нортэма, новые законы будут способствовать укреплению демократии, поскольку голосовать станет проще. «Неважно, кто вы и где в Вирджинии вы живете, ваш голос заслуживает быть услышанным. Я горжусь тем, что подписал эти законопроекты», – заявил губернатор.

В соответствии с новыми правилами, будет разрешено досрочное голосование за 45 дней до выборов без объяснения причин. Ранее необходимо было указать уважительную причину из согласованного списка.

Кроме того, время проведения голосования будет увеличено на час: избирательные участки будут открыты до 20.00, а не до 19.00.

Ранее в этом году все эти законопроекты получили одобрение законодательного собрания штата, которое находится под контролем демократов.